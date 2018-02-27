Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны

Москва, , 16:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин 27 февраля подписал указ об изменении компетенции Федеральной службы охраны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с новой редакцией положения о ФСО ведомство сможет «участвовать в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации».

Также в полномочия службы теперь входит обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей.

При этом ФСО получила право давать согласие на обработку персональных данных охраняемых лиц и членов их семей, за исключением сведений, которые подлежат официальному опубликованию или раскрытию.

Кроме этого, ведомство теперь уполномочено определять перечень вещей или грузов, которые запрещено проносить и провозить на охраняемые объекты.

Федеральная служба охраны — спецслужба, осуществляющая функции по контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской, правительственной и иных видов специальной связи и информации, предоставляемых государственным органам.

Предшественницей ФСО была Служба охраны КГБ СССР, которая в 1991 году была преобразована в Управление охраны при Аппарате президента СССР, а затем — в Главное управление охраны СССР.