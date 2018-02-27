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ФРГ: Польша продемонстрировала готовность к диалогу с руководством ЕС

Политика

Варшава тем не менее должна подкрепить словам делами

ФРГ: Польша продемонстрировала готовность к диалогу с руководством ЕС
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Германия

Берлин, 27 февраля 2018, 13:51 — REGNUM  Варшава недавно продемонстрировала готовность обсуждать со своими партнерами по ЕС озабоченность Брюсселя относительно главенства права в этой республике, заявил 27 февраля министр по делам ЕС ФРГ Михаэль Рот, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением немецкий чиновник выступил по прибытии в столицу Бельгии для участия во встрече министров ЕС. По его мнению, слова Варшавы необходимо подкрепить реальными действиями.

«В последние дни я заметил позитивные сигналы готовности вступить в диалог», — отметил он.

«Мы надеемся, что, как и прежде, сможем прийти к разумному решению, но если это не так, нам нужно будет обсудить дальнейшие меры», — добавил он.

Напомним, причиной напряженности между польскими властями и руководством ЕС является вопрос верховенства права в Польше: в Еврокомиссии Варшаву подозревают в нарушении принципа верховенства права в связи с реформой судебной системы.

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