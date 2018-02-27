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Турецкий политик обвинил главу Армении в массовом убийстве азербайджанцев

Политика

Он участвовал в событиях в населенном пункте Ходжалы

Анкара, 27 февраля 2018, 13:19 — REGNUM  Лидер оппозиционной в Турции Партии националистического движения Девлет Бахчели обвинил 27 февраля президента Армении в участии в массовом убийстве граждан Азербайджана в 1992 году, сообщает турецкое агентство Anadolu.

С таким заявление Бахчели выступил в парламенте страны, указав на то, что Ереван несет ответственность за массовые убийства в селении Ходжалы.

«Настоящая проблема в том, что предатели, которые играли роль в Ходжалинской резне, заняли ключевые позиции в политической и государственной жизни Армении», — заявил он.

«Президент Серж Саргсян является одним из них», — добавил он, призвав страны всего мира услышать крики жертв этой резни.

Напомним, события в населенном пункте Ходжалы произошли в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда он стал местом кровопролитных боев, в которых погибло и большое количество местного населения.

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Политическая жизнь Армении

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