История повторилась фарсом: Жириновский сравнил Стеця с Форрестолом

Москва, , 11:32 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил ситуацию украинского министра со случаем с министром обороны США.

Украинский министр Юрий Стець, отвечающий за информационную политику страны, потерял сознание во время выступления на международном форуме, посвященном Крыму. Обращаясь с трибуны к евродепутату и послу США на Украине, министр сделал нелицеприятное заявление о России, после чего упал в обморок.

Жириновский сравнил случай с «криком отчаяния» главы минобороны США — в конце 1940-х одним из самых известных симптомов начинающейся холодной войны стал случай с министром обороны США Джеймсом Форрестолом, который бредил «русской угрозой». В 1949 г. его мозг не выдержал такого накала, и он выбросился из окна с криком «Русские идут!». Говорят, ему померещились русские танки на улице, отметил депутат.

«Этот крик отчаяния вошел в историю и стал символом американских страхов того времени», — напомнил Жириновский.

Случай с украинским министром — схожий, украинский министр Юрий Стець не смог произнести до конца свою речь о русских оккупантах и упал в обморок прямо на сцене. Случай показательный, полагает парламентарий.

«Как известно, история повторяется дважды: сначала в виде трагедии, потом в виде фарса… Впрочем, в целом это, конечно, наилучший эффект, который Россия должна производить на своих врагов», — считает Жириновский.

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