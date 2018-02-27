Николас Мадуро выдвинут в кандидаты в президенты Венесуэлы

Каракас, , 10:18 — REGNUM Коммунистическая партия Венесуэлы официально выдвинула действующего главу государства Николаса Мадуро в кандидаты в президенты на предстоящих выборах. Коммунисты подписали соглашение с Единой социалистической партией Венесуэлы, объявившей Мадуро своим кандидатом ранее, в начале февраля. Об этом сообщает агентство AVN.

Николас Мадуро поблагодарил Коммунистическую партию и отметил, что всегда был уверен в ее поддержке, несмотря на допущенные совместные политические ошибки. Также президент обратился к оппозиционной коалиции «Круглый стол демократического единства» (сокр. MUD), намеревающейся бойкотировать выборы.

«У MUD еще есть шансы зарегистрироваться. Давайте играть вместе, по-честному: пусть выиграет тот, кто имеет наибольшую поддержку народа, — предложил Мадуро оппонентам. — Если они не пойдут на выборы, чем они займутся? Организуют государственный переворот? Мы собираемся всё бросить, открыть двери для вторжения? Мы примем участие в выборах, с вами или без».

По мнению Мадуро, причина кризиса, охватившего Венесуэлу, заключается не в социалистической модели, а в «умирающем капитализме, который мешает венесуэльцам и порождает антиценности — воровство, спекуляцию, мародерство».

Напомним, президентские выборы в стране пройдут 22 апреля 2018 года. Основные кандидаты, помимо действующего президента Николаса Мадуро, — губернатор провинции Лара Анри Фалькон и предприниматель Лоренцо Мендоса.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Мадуро предложил провести парламентские и президентские выборы в один день.

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