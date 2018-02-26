«Я первым возьму в руки автомат»: Гагаузия против объединения с Румынией

Комрат, Молдавия, , 16:46 — REGNUM В Гагаузии 2018 год объявлен годом 100-летия румынской оккупации Бессарабии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое решение было принято на прошедшем в селе Томай съезде депутатов всех уровней Гагаузии, в котором приняли участие высшее руководство автономии, представители местных властей, общественники и участники становления Гагаузской Республики.

Авторы декларации призвали правительство и парламент автономии организовать серию памятных мероприятий в населенных пунктах Гагаузии, связанных с годом столетия румынской оккупации.

Участники съезда осудили государственную политику Румынии, направленную на ликвидацию и поглощение Молдавии, и соответствующие кампании, которые безнаказанно проводят на территории Молдавии румыноунионисты.

Они потребовали от минюста Молдавии (ведомство возглавляет Александр Тэнасе, являющийся гражданином Румынии и не скрывающий своих румыноунионистских взглядов, — прим. ИА REGNUM ) пресечь и прекратить на территории страны деятельность партий и организаций, выступающих за объединение Молдавии с Румынией. А от прокуратуры, МВД и спецслужб — пресечь «антигосударственную, антиконституционную и преступную деятельность на территории нашей страны» экс-президента Румынии Траяна Бэсеску и представителей местных властей, принимающих декларации о «присоединении к Румынии».

Авторы декларации, кроме того, требуют ввести уголовную ответственность за пропаганду и призывы к присоединению Молдавии к Румынии и запретить лицам с двойным гражданством занимать высшие государственные должности, а за унионистские призывы — увольнять с госслужбы.

Они также призвали президента Игоря Додона ввести персональные санкции против Бэсеску и одного из лидеров румыноунионистов из Румынии Георге Симиона.

«Призываем руководство Европейского союза, Совета Европы, ОБСЕ, Соединённых Штатов Америки, Республики Турция и Российской Федерации осудить агрессивные притязания Республики Румыния к фактической аннексии государства Республика Молдова, члена ООН, признанного международным сообществом», — говорится в декларации.

Авторы документа также в очередной раз заявили, что Турция, Россия и ОБСЕ должны стать гарантами функционирования Гагаузской автономии и ее внешнего самоопределения в случае присоединения Молдавии к Румынии.

Башкан Гагаузии Ирина Влах заявила на съезде представителей региональных и местных властей, что Гагаузия не первый раз выступает в роли главного защитника молдавской государственности.

Председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса сказал, что только благодаря Гагаузии и Приднестровью Молдавия не была присоединена к Румынии в начале 90-х годов. Его заместитель Александр Суходольский назвал румыноунионистов «сатанистами».

А депутат молдавского парламента из Гагаузии (от правящей Демпартии Молдавии) Корнел Дудник заявил, что в случае объединения с Румынией «первым возьмем в руки автомат и встанет на защиту Гагаузии».

Справка ИА REGNUM. В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года. Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР. Что касается советско-германского пакта Молотова — Риббентропа, объявленного недействительным принятой кишиневским парламентом 27 августа 1991 года «декларацией о независимости Республики Молдова», то для Бессарабии последствием данного пакта стало ее освобождение в 1940 году от румынской оккупации и присоединение к Приднестровью, в результате чего была создана Молдавская ССР, закон об образовании которой также отменяет кишиневская «декларация о независимости».

Читайте ранее в этом сюжете: Первый молдавский район «присоединился» к Румынии