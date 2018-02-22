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Трамп вызвал в Вашингтон президентов стран Прибалтики

Политика

Грибаускайте запланировала традиционно пожаловаться на Россию

Трамп вызвал в Вашингтон президентов стран Прибалтики
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вильнюс, 22 февраля 2018, 14:07 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп 3 апреля встретится в Белом доме с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, сообщили литовскому агентству BNS в канцелярии президента Литвы.

Президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с лидером США собирается обсудить вопросы безопасности и повестку дня предстоящего в июле саммита НАТО, сказал BNS ее советник Нериюс Аляксеюнас.

«Главной темой будет безопасность, это прекрасный повод обсудить предстоящий саммит НАТО», — сказал дипломат.

По его словам, для Литвы важны присутствие батальонов НАТО и сил США в регионе, укрепление противовоздушной обороны.

Как сказал Аляксеюнас, на встрече также намечается обсудить экономические отношения, включая импорт сжиженного природного газа из США в Литву.

Аляксеюнас обратил внимание на то, что США проявили исключительное внимание к визиту, присвоив ему высокий дипломатический статус — на дипломатическом языке он называется не рабочим визитом, а саммитом США и стран Прибалтики.

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Политическая жизнь Литвы

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