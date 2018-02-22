Меркель призвала положить конец кровопролитию в Сирии

Берлин, , 12:26 — REGNUM Положить конец кровопролитию в Сирии призвала ЕС, Иран и Россию канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в бундестаге, сообщает 22 февраля Daily Mail.

При этом страны Евросоюза, по словам канцлера, должны занять более жёсткую позицию в отношении тех, кто якобы повинен в «резне» в Восточной Гуте, а именно сирийское правительство и обеспечивающие его легитимность Иран и Россия.

«Убийство детей, уничтожение больниц — все это означает резню, которая должна быть осуждена и которой нужно сказать строгое «нет», — заявила Меркель.

Повлиять на достижение этой цели, по ее словам, должны «союзники режима Башара Асада — в особенности Иран и Россия». Меркель добавила, что министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль будет настаивать на прекращении поддержки «режима Асада» во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Отметим, выступление Меркель в бундестаге состоялось накануне неформального саммита Европейского союза, на котором будет обсуждаться сокращение числа мест в Европарламенте после выхода Великобритании из состава союза, действия Турции в территориальных водах Кипра и другие международные вопросы.

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