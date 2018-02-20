Кургинян: Русские бесят, потому что они единственная альтернатива Западу

Москва, , 10:04 — REGNUM Запад выводит русских из общего ряда народов, демонизируя их не потому, что русские варвары, а именно потому, что они представляют собой единственную альтернативу Западу, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 19 февраля в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловёвым» на телеканале «Россия-1».

Причиной демонизации русских в мире является то, что Россия отказалась исчезнуть с лица земли, несмотря на то, что именно этого Запад от нее хотел.

«Она не ликвидировалась, не распалась, какие-то в ней пошли новые процессы, она выстояла. И это вот раздражение «еще цепляется, сволочь»… То, что Россия живет, что она выжила и каким-то способом существует, это вызывает бешенство…» — заявил Кургинян, добавив, что при нем высокопоставленные люди говорили, что с русскими нет смысла обсуждать стратегию, потому что стратегическая повестка дня выходит за рамки оставшегося срока жизни русских.

По словам политолога, Запад раздражает не только способность России существовать после того, что с ней сделали с распадом СССР, но и ее способность серьезно менять мировой ландшафт. Последнее вызывает просто бешенство.

«Русские всегда вызывали бешенство одним: тем, что они всегда были альтернативным Западом. Никакие китайцы, никакие индийцы, никто не вызывал этого бешенства, потому что понимали, это совсем другие цивилизации», — продолжил эксперт, добавив, что в русских всё выдавало их западность, включая ценности прогресса, гуманизма и христианства. Однако, западность эта была альтернативной, поскольку русские были не просто христианским народом, но народом православным.

При этом, заявил политолог, Запад лжет, когда говорит о том, что его бесит то, что русские варвары, поскольку его бешенство как раз вызвано тем, что русские определяли очень многое в истории и культуре Запада и продолжают определять, даже находясь в том жалком относительно СССР состоянии, как сейчас.

Ответ политолога последовал на просьбу ведущего прокомментировать накал антироссийской истерии в информационном пространстве Запада. В частности, Соловьёв привел в качестве примера высказывание латвийского банкира, назвавшего русский «языком дикарей», который «не является языком науки, культуры и искусства».

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