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Генштаб ВС РФ: Готовьтесь к войне сразу в пяти пространствах

Политика

«На земле, в небесах и на море» сейчас дополнены космосом и киберпространством

Генштаб ВС РФ: Готовьтесь к войне сразу в пяти пространствах
Иллюстрация: Mil.ru
Сергей Рудской

Москва, 19 февраля 2018, 19:06 — REGNUM  В случае военного конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут также проходить минимум в двух новых пространствах, сообщил 19 февраля в газете «Красная звезда» начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Изменяются подходы к организации и ведению военных действий, появляются новые формы и способы создания, развертывания и применения группировок войск (сил). Так, например, в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах — на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве», — написал Сергей Рудской.

В статье, посвященной задачам, которые стоят перед Главным оперативным управлением ГШ ВС РФ, Сергей Рудской указал, что круг этих задач существенно расширился, так как характер современных войн отличается разноплановостью.

Генерал-полковник Сергей Рудской подчеркнул, что военные действия в случае конфликта с высокотехнологическим противником будут вестись как в уже привычных средах суши, моря и воздуха, так и в новых сферах — космической и кибернетической.

Кроме того, отметил Сергей Рудской, возможны конфликты неклассического характера. Например в Сирии широко участвуют в боевых действиях вооруженные формирования нерегулярного типа и зачастую непонятной национальной и идеологической принадлежности.

Также начальник Главного оперативного управления ГШ отметил изменение соотношения военных и невоенных мер, применяемых сторонами конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов рассказал журналистам о масштабах и результатах военной операции России по уничтожению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Шаманов: В Сирии воевали 48 тыс. российских военнослужащих

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Вооруженные силы России

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