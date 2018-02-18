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Лукашенко готов отправить белорусских миротворцев в Донбасс

Политика

«Я даже говорил обоим президентам, Порошенко (Петр Порошенко) и Путину (Владимир Путин)»

Лукашенко готов отправить белорусских миротворцев в Донбасс
Daniel Košinár
Голубые каски миротворцев

Минск, 18 февраля 2018, 22:29 — REGNUM  Белоруссия может направить миротворцев в зону конфликта на Донбассе. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после голосования на выборах в местные советы депутатов.

По словам главы государства, официальный Минск уже предлагал свое посредничество президентам РФ и Украины.

«Я даже говорил обоим президентам, Порошенко (Петр Порошенко) и Путину (Владимир Путин): вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду, — говорит Лукашенко. — Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, позиция РФ заключается в том, что миротворцы должны быть размещены на линии разведения враждующих сторон в Донбассе. В свою очередь, Украина настаивает, чтобы контингент ООН был введён на всей территории Донецкой и Луганской Народных Республик, и в первую очередь на границе с Россией.

При этом официальный Киев отказывается согласовывать данный вопрос с Донецком и Луганском.

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Война в Донбассе
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