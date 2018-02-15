Индонезия подписала контракт о покупке российских истребителей Су-35

Джакарта, , 19:49 — REGNUM Россия и Индонезия заключили договор о продаже 11 многофункциональных истребителей Су-35, сообщает 15 февраля Интерфакс-АВН, ссылаясь на неназванный источник в Джакарте.

«Контракт на Су-35 подписан», — цитирует агентство слова источника.

Напомним, Москва и Джакарта в последнее время решали отдельные технические вопросы контракта по закупке 11 российских истребителей.

По информации агентства, контракт заключен в рамках индонезийского законодательства, требующего, чтобы продавец авиатехники осуществил встречную закупку товаров национального экспорта.

В Индонезии таковыми являются, среди прочего, кофе, чай, каучук и пальмовое масло. Стоит отметить, что ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов рассказал представителям СМИ о работе по согласованию этих условий российско-индонезийского контракта.

Как сообщало ИА REGNUM, российский боевой самолет Су-35 относится к классу сверхманевренных многофункциональных истребителей поколения «4++». Су-35 создан с применением технологий пятого поколения, обеспечивающих его тактико-техническое превосходство над аналогичными истребителями.

Главными отличиями российского истребителя являются одна из лучших в мире бортовая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, а также двигатели с увеличенной тягой и изменяемым вектором тяги, которые обеспечивают сверхманевренность Су-35.

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