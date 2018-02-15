Мэттис: США не поставляли оружие сирийским курдам

Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты никогда не поставляли вооружение Отрядам народной самообороны, сообщает 15 февраля Anadolu.

«Мэттис подчеркнул, что США никогда не поставляли оружия сирийским курдам, а также членам Рабочей партии Курдистана, сражающимся против Турции в Африне», — подчеркнул министр обороны Турции Нуреттин Каникли.

«Оружие, которое используют Отряды народной самообороны, не принадлежит американцам», — добавил министр, ссылаясь на слова Мэттиса.

Встреча между главами оборонных ведомств двух стран прошла на фоне ухудшающихся отношений между двумя союзниками по НАТО.

Причиной разногласий стала военная операция Турции в сирийском Африне против курдов, которые значительно усилились неподалеку от турецкой границы.

Операция началась 20 января в ответ на заявление Вашингтона о создании приграничной армии из курдов, что вызвало резкую негативную реакцию со стороны Анкары.

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