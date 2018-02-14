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В Совфед предложили вернуть губернаторов

Политика

Также предлагается отозвать сенаторов

В Совфед предложили вернуть губернаторов
Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Москва, 14 февраля 2018, 10:45 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил реформу верхней палаты парламента — Совета Федерации, депутат предложил вернуться к прежнему порядку работы органа законодательной власти.

«Мы предложим поправку в закон о формировании Совета Федерации. Пора вернуться к тому, чтобы там, как раньше, заседали губернаторы. Главы регионов одну неделю в месяц работают в Москве, а остальное время в своих губерниях. Тогда Совет Федерации действительно будут останавливать те законы, которые мешают регионам», — считает Жириновский.

По его мнению, новые законы, принятые Госдумой, должны анализировать те, «кто их реально будет применять на местах» — им может быть виднее какая-то тонкость, деталь.

Кроме того, Жириновский обратил внимание на то, что Совфед обходится государству дороже, чем Госдума, хотя депутатов — 450 и они работают в Москве три недели в месяц, а сенаторов вдвое меньше и работают они в столице гораздо меньше.

«Сегодня верхней палате не хватает фронта работы. Сенаторам скучно просто одобрять законы, которые были приняты Госдумой», — уверен Жириновский.

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Совет Федерации РФ

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