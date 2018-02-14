В Совфед предложили вернуть губернаторов

Москва, , 10:45 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил реформу верхней палаты парламента — Совета Федерации, депутат предложил вернуться к прежнему порядку работы органа законодательной власти.

«Мы предложим поправку в закон о формировании Совета Федерации. Пора вернуться к тому, чтобы там, как раньше, заседали губернаторы. Главы регионов одну неделю в месяц работают в Москве, а остальное время в своих губерниях. Тогда Совет Федерации действительно будут останавливать те законы, которые мешают регионам», — считает Жириновский.

По его мнению, новые законы, принятые Госдумой, должны анализировать те, «кто их реально будет применять на местах» — им может быть виднее какая-то тонкость, деталь.

Кроме того, Жириновский обратил внимание на то, что Совфед обходится государству дороже, чем Госдума, хотя депутатов — 450 и они работают в Москве три недели в месяц, а сенаторов вдвое меньше и работают они в столице гораздо меньше.

«Сегодня верхней палате не хватает фронта работы. Сенаторам скучно просто одобрять законы, которые были приняты Госдумой», — уверен Жириновский.