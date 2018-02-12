Сквернялис и Матийошайтис: что говорят о России возможные президенты Литвы

Вильнюс, , 08:07 — REGNUM О чем может сказать пример Литвы для сопоставления прописанного в конституции парламентаризма и роли действующего президента? О том, что иногда политическая традиция гораздо важнее, чем писаный закон. Литва, в которой нынешний президент Даля Грибаускайте твердой рукой установила приоритет своего мнения перед парламентским и в которой в мае 2019 года будет избран новый президент, достаточна важна в этом смысле, чтобы присмотреться к уже начавшейся предвыборной гонке. Кто на данный момент лидирует в ней и что можно сказать о претендентах, пишет автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

По результатам многочисленных соцопросов лидируют на данный момент действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис, советник руководителя Шведского банка Гитас Науседа и действующий мэр Каунуса Висвальдас Матийошайтис. Причем если Сквернялис декларирует необходимость связей с Россией с точки зрения литовской прагматики, не забывая упоминать об «оккупации» Россией Южной Осетии и Абхазии, то экономист Науседа копает куда глубже. Присмотревшись к его высказываниям прошлых лет, можно заметить, как он неустанно предсказывает экономический крах России под тяжестью наложенных санкций и неблагоприятной мировой конъюнктуры.

На фоне его глубочайшего неверия в возможности инновационного развития России Науседа не забывает о двух обстоятельствах — торговле с «агрессором», являвшимся крупнейшим рынком для литовского экспорта, и намеками на возможность шантажа. Ведь по территории Литвы проходят газопроводы и линии электропитания, питающие Калининградскую область. С учетом двух орлов антироссийского полета, третий претендент, Матийошайтис, выглядит чем-то средним между темной лошадкой и котом Леопольдом: к такому выводу можно прийти, ознакомившись с его заявлениями о том, что «я не политик», и пожеланием «всем соседям доброго утра».

Каковы же расклады предпочтений избирателя по этим трем лидерам на данный момент, читайте в статье: Новый президент Литвы: Хуже, ещё хуже, и неизвестность

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