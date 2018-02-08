Опасная Евразия: в ОДКБ ждут ухудшения ситуации на континенте к 2025 году

Москва, , 17:45 — REGNUM Свыше 360 тонн наркотиков изъяли силовики ОДКБ за 11 лет в рамках операции «Канал». Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 8 февраля рассказал заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков на встрече с журналистами.

«Мы ежегодно проводим операцию «Канал», которая направлена на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, — проинформировал он. — В ней принимают участие не только представители стран-членов ОДКБ, но и других государств. География очень расширилась. Речь идёт о прибалтийских странах, США, Европе, Иране и Афганистане. В ходе этой операции с момента её начала, за 11 лет, изъято свыше 360 тонн наркотиков».

Кроме того, он коснулся прогнозов развития ситуации на евразийском континенте. Как сказал Семериков со ссылкой на экспертов «нашей аналитической ассоциации», конфликтный потенциал в регионе в последнее время всё возрастает.

«Наши аналитики ситуацию на евразийском пространстве оценивают как кризисную, — заметил он. — Говоря об уровне безопасности в Евразии, большинство экспертов считают, что она находится на повышенном уровне тревоги. Далек от оптимизма прогноз уровня безопасности к 2025 году. Большинство экспертов считают, что уровень безопасности к 2025 году ухудшится».

Вместе с тем заместитель генсека уточнил, что ОДКБ ни разу за 15 лет не использовала её силовой потенциал.

«Все вопросы решались в плоскости политического урегулирования», — заверил Семериков.

Напомним, что, как гласит официальный сайт ОДКБ, антинаркотическая операция «Канал» проводится с 2003 года. Если верить данным этой организации, результаты этой операции с каждым годом всё улучшаются. Так, если в 2003 году в ходе операции было изъято 1974 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, то в 2004 году — 10 тыс. 702,2 кг, в 2005 году — 11 тыс. 251,7 кг, а в 2006 г. — уже 23 тыс. 993,5 кг (плюс около 540 тонн прекурсоров — химических препаратов, необходимых для производства наркотиков). По итогам операции «Канал-2007» из незаконного оборота было изъято 27 тыс. 815,2 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 1 161,6 кг героина и более 6 тыс. кг гашиша.

Отметим также, что, по данным ООН, Россия ежегодно потребляет около 70 тонн афганского героина, что равняется примерно 20% от уровня общемирового потребления этого наркотика. В частности указывается, что РФ потребляет героина в два раза больше, чем Китай, и в три с половиной раза больше, чем Северная Америка.