Парламент Молдавии переплюнул даже «Чемодан — вокзал — Россия!»

Кишинёв, , 17:30 — REGNUM «Сегодняшнее заявление парламента [Молдавии] представляет собой наиболее неуравновешенный антироссийский жест на высшем уровне за последние 25 лет», — заявил президент Молдавии Игорь Додон, комментируя декларацию молдавского законодательного органа, осуждающую Россию за «вмешательство» в молдавскую. политику, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты правящего большинства, по словам Додона, «переплюнули даже враждебную риторику ультранационалистских фронтистов начала 90-х годов» (митинги фронтистов тогда проходили под лозунгами «Чемодан — вокзал — Россия!» и «Русских — за Днестр, евреев — в Днестр!» — прим. ИА REGNUM ).

«Все эти систематические и преднамеренные провокации преследуют целью вынудить российскую сторону на ответные равнозначные действия в адрес нашей страны», — считает президент.

«Продвигать крайние антироссийские взгляды в стране с широкой пророссийской поддержкой означает политическое и электоральное самоубийство. Сегодня евроунионистские партии из бывшего Альянса за евроинтеграцию, главным образом Демократическая партия — инициаторы заявления, сделали шаг по этому пути — либо для того, чтобы понравиться еще больше Западу, либо в результате предвыборной горячки, в которую они впали», — продолжил Додон.

Он выразил надежду, что нынешнее заявление не скажется серьезно на отношениях с Россией. «Но, надеюсь, оно серьезно отразится на их показателях на выборах. И они этого заслуживают. Потому что гражданам нужна геополитически уравновешенная власть, а не власть, которая воюет с воображаемыми врагами», — сказал глава государства.

Додон также в очередной раз выразил уверенность в победе пропрезидентских социалистов на парламентских выборах в Молдавии в конце года, после чего «провокационные действия в адрес нашего восточного партнера прекратятся», и Кишинёв «восстановит в полном объеме стратегическое партнерство с Российской Федерацией».

При этом он призвал к «скорейшему восстановлению диалога» Молдавии и России на уровне правительства и парламента.

«Это соответствует интересам обоих государств. Молдове необходимо развивать хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом. Только так мы сможет добиться устойчивого развития страны», — подвел итог Игорь Додон.

Парламент Молдавии 8 февраля утвердил декларацию, осуждающую Россию за «вмешательство» в молдавскую политику и «пропагандистские атаки» на Кишинёв. Декларация молдавского парламента стала ответом на заявление Госдумы РФ, осуждающее дискриминацию российских СМИ в Молдавии. Авторы заявления также обвиняют Москву в финансовой и политической поддержке одной их левых партий Молдавии — судя по всему, речь о Партии социалистов.

ИА REGNUM напоминает, что президент в Молдавии обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, имя которого Додон в своих выступлениях даже не осмеливается произнести.

В то же время Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года. А депутат-социалист Владимир Цуркан уже заявил, что после выборов социалисты могут создать коалицию с ныне правящей Демпартией.

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