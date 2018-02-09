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Египет и Израиль: конфликт не мешает сотрудничеству

Политика

Запутанный клубок интересов и предрассудков

Египет и Израиль: конфликт не мешает сотрудничеству
Израильские войска на дороге Суэц — Каир

Иерусалим, Израиль, 9 февраля 2018, 02:19 — REGNUM  Каковы истинные отношения между Египтом и Израилем? Сорок лет со дня подписания мирного договора между этими двумя странами и события, разворачивающиеся по всему Ближнему Востоку, вызывают большой интерес к этому вопросу. Об истории отношений Израиля и Египта пишет политолог, автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Ключевым моментом в прекращении военного противостояния Египта с Израилем стал 1973 год и проигрыш Египтом войны. Крупная помощь, оказанная Советским Союзом Каиру, не помогла ему, и по результатам войны Египет лишился большой части своей территории. Не преуспев в военном плане, египетская верхушка решила обратиться за помощью к США, сменив союзника. Эта политика оказалась более плодотворной, и в 1976 году, с приходом к власти критично относящегося к Израилю президента Джимми Картера и его команды, умиротворение египетско-израильского конфликта через отступление Израиля со всего Синайского полуострова стало вопросом решенным.

Теперь, через 40 лет, можно оценить некоторые последствия этого шага. В рамках господствующей в Египте пропаганды Израиль был и остается главным врагом. Эту же точку зрения разделяют и неправительственные СМИ страны. Но на таком, казалось бы, беспокойном фоне Израиль и Египет продолжают осуществлять совместные акции против террористов и налаживать взаимодействие между своими армиями.

Как им это удается, читайте в статье: Египет и Израиль: мир или не мир?

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