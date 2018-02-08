Египет и Израиль: о чем говорит сотрудничество против терроризма

Иерусалим, Израиль, , 02:56 — REGNUM Информация о борьбе традиционных государств Ближнего Востока с угрозой, исходящей от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), широко распространяется в российских СМИ. А вот участие Израиля в этой борьбе почему-то остается тайной за семью печатями. В чем оно состоит, рассказывает политолог, автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

В действительности израильские военные не сидят без дела. На их счету уже более сотни случаев нанесения ударов с воздуха по террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Крупномасштабная борьба израильтян с терроризмом развернулась на территории Синайского полуострова, то есть в Египте, а это значит, что Израилю и Египту удалось наладить сотрудничество, несмотря на все оскорбительные жесты египетской пропаганды, иногда в своем стремлении очернить Израиль обгоняющие даже лидера гонки — Иран.

И все-таки соображения прагматики и безопасности позволяют, как показывает практика, добиться взаимодействия поверх тех или иных надоевших стереотипов. Может ли это быть сигналом о том, что случился качественный переход, и арабские страны оставят логику «нехороший человек, но наш нехороший человек» — хотя бы по отношению к явным извергам?

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