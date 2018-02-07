«Стройка века» и «афера века»: омскому врио достался проблемный регион

Омск, , 14:02 — REGNUM Оценивая первые итоги работы Александра Буркова в должности врио губернатора Омской области, следует учитывать, что ему достался сложный регион, где наблюдается довольно непростая политическая атмосфера, где присутствуют серьёзные социальные проблемы и большой ком экономических проблем. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил омский общественный деятель Сергей Кондаков, ознакомившись с докладом «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ — 2017: первые итоги», подготовленным Научно-исследовательским центром «Особое мнение» при поддержке Экспертного института социальных исследований.

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Составители доклада сделали вывод, что Александр Бурков в должности врио губернатора сконцентрировал усилия на решении социальных и инфраструктурных проблем.

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«Работу Александра Буркова в целом оцениваю позитивно. Первое, с чего он начал, это политико-социальный блок. И это правильно. Чтобы развивать экономику региона, нужна политическая и социальная стабильность. Сейчас очень важно нивелировать политические конфликты элит, «разрулить» социальные проблемы, а уже потом можно плотно заняться экономикой региона. Врио губернатора принял область с запущенными масштабными проектами. Это печально известное омское метро, гидроузел, аэропорт «Фёдоровка». Эти «стройки века» требуют колоссальных финансовых вложений, причём федеральных. Например, «афера века» — Красногорский гидроузел. Это весьма спорный объект. Есть угроза, что введение плотины в эксплуатацию может привести к экологической катастрофе. В зоне наибольшего затопления могут оказываться несколько экологически опасных объектов: прудшламоотстойники Омского нефтезавода, озеро кислого гудрона», — отметил собеседник ИА REGNUM, добавив, что результаты экологической экспертизы проекта Красногорского гидроузла скрыты.

В настоящее время ситуация требует независимой международной экологической экспертизы с привлечением правоохранительных органов, резюмировал Сергей Кондаков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября 2017 года. Ранее он являлся депутатом Госдумы.

Бурков сменил на посту руководителя Омской области Виктора Назарова, который был губернатором региона с 2012 года, но 9 октября 2017 года ушёл в отставку. В целом осенью прошлого года свои посты покинули 11 глав регионов, в том числе губернаторы Новосибирской области и Красноярского края.

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Что касается упомянутых Сергеем Кондаковым «строек века» в Омской области, Бурков уже сделал по ним ряд заявлений.

В частности, он заявил, что нужно прекратить «смешить мир» недостроенным омским метро, которое уже «съело» 14 млрд рублей. Только в 2018 году на работы по закрытию сводов двух станций и консервации объекта понадобится порядка 800 миллионов рублей. Строительство метрополитена в Омске не ведется с 2014 года. Степень готовности объекта аудиторы ранее оценили в 36%. Бурков считает, что строительство метро — неподъёмная для региона ноша, однако бросать всё как есть нельзя:

«Просто бросить всё как есть мы не имеем права. 14 миллиардов уже в земле. Мы должны решить, что делать с нашей местной достопримечательностью. Хватит смешить весь мир самой короткой схемой метро».

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Ещё один проблемный объект — недостроенный аэропорт «Омск-Фёдоровка», который, согласно ранее существующим планам, должен был заменить действующий аэропорт «Омск-Центральный». Однако эти планы до сих пор не сбылись. Строительство «Омск-Фёдоровки» стартовало в 1982 году, несколько раз останавливалось, упираясь в финансовые проблемы, и затем возобновлялось. Фактически оно было остановлено в 1992 году, когда перестали выделяться государственные деньги.

По словам врио губернатора Омской области Александра Буркова, вопрос строительства и запуска аэропорта «Омск-Фёдоровка» сохраняет свою актуальность. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и федеральными структурами.

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И, наконец, что касается Красногорского гидроузла (этот объект «заморозили» в 2014 году — прим. ИА REGNUM ), это, по мнению Буркова, проект федерального значения:

«Моё главное желание — отдать этот объект по назначению. Почему область вообще втянулась в эту стройку, я не понимаю».

На сегодняшний день плотина уже подвергается разрушению, и власти были вынуждены в срочном порядке выделить 200 млн рублей на то, чтобы провести мероприятия по её укреплению.

«Сейчас стоит вопрос о том, заберёт ли объект федеральный центр и какая у него дальнейшая стратегия по развитию гидроузла. Специалисты должны сказать, в каком формате он должен быть, какой проект, может, с учётом прошедшего времени его надо менять. Поэтому я стучусь в федеральные двери и записываюсь на прием к министрам, чтобы эту тему обсуждать. Не должно быть ни у кого иллюзий. Не построим мы гидроузел за наш, областной, бюджет. Если строить ради того, чтобы осваивать деньги, ну, наверное, можно об этом говорить. Но если мы говорим о введении объекта, без участия федерального центра не обойтись. Мне не нужно такое строительство ради самого строительства», — цитирует Буркова «Омский Вестник».

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