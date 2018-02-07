Предчувствие гражданской войны: румыноунионизм расколол Молдавию

Кишинёв, , 01:48 — REGNUM В ответ на румыноунионистскую акцию символического «присоединения» сел Молдавии к Румынии социалисты запустили встречную инициативу: 6 февраля в течение дня местные органы власти более чем 20 молдавских городов и сел приняли заявления, осуждающие антигосударственные действия унионистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, первым такой документ приняли советники села Садова — родного села президента Молдавии Игоря Додона.

Авторы антиунионистских деклараций требуют сурово наказать румыноунионистов за нарушение конституции Молдавии, а власти страны — запретить организации, выступающие за ликвидацию Молдавии. Президент Игорь Додон в свою очередь заявил, что действия унионистов могут привести к гражданской войне.

Ранее власти около двух десятков сел Молдавии приняли символические декларации об объединении с Румынией. Инициатива проведения акции принадлежит румыноунионистской организации Actiunea-2012 и приурочена к столетию румынской оккупации Бессарабии в 1918 году, которую унионисты называют «Великим объединением».

Президент Молдавии Игорь Додон распорядился созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить эти действия, направленные на «подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова». Он также призвал правоохранительные органы вмешаться и привлечь к ответственности виновных. В свою очередь пропрезидентская Партия социалистов потребовала обсудить этот вопрос в парламенте.

Между тем в селе Пухой декларацию об объединении с Румынией в числе прочих унионистов подписал местный советник от Партии социалистов Александр Фурдуй. Спустя день он отозвал свою подпись, сказав, что «не понимал, что делает», и заявил о готовности сложить полномочия советника.

Справка ИА REGNUM.

В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации Бессарабия никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.

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