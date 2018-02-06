Die Welt: Политика бесконечных санкций против России — абсурдна

Берлин, , 19:20 — REGNUM Вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубики в очередной раз назвал политику бесконечного ужесточения и продления санкций в отношении России абсурдной и призвал Европу вернуться на путь диалога. Своими комментариями на этот счет политик поделился в интервью немецкому изданию Die Welt.

Не так давно немецкий журналист и публицист, а ныне корреспондент Die Welt Рихард Херцингер выпустил материал о политических силах в Европе, которые, по его мнению, в среднесрочной перспективе угрожают либеральному общественному порядку. К их числу автор отнес в основном силы, придерживающиеся пророссийских позиций.

И все бы ничего, если бы при этом Херцингер предложил хоть какое-то собственное решение проблемы Крымского полуострова или Восточной Украины, но здесь автор оказался также не оригинален. Херцингер призвал европейских лидеров сохранять «твердость», а также придерживаться санкционной политики в отношении Москвы, если потребуется, хоть «до Судного дня». И здесь читателю остается лишь гадать, был ли подобный оборот использован «для красного словца» или по причине полного непонимания автором сущности политики, обращает внимание Кубики.

«Штрафные меры имеют смысл только тогда, когда они работают. Если становится понятно, что другая сторона их более или менее переносит, санкции — это ерунда», — заявил ранее Кубики в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Было абсолютно глупо, отмечает эксперт, но, по крайней мере, последовательно, если бы Херцингер предложил ужесточить антироссийские санкции, чтобы придать западной общественной модели соответствующее значение. Однако он совершенно очевидно не готов поддержать требование, к примеру, отказаться от участия национальной сборной Германии в чемпионате мира по футболу, который пройдет этим летом в России.

Бывший вице-канцлер и глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер когда-то говорил, что санкции сродни лестнице: рано или поздно эта лестница закончится, и вот тогда придется как-то спускаться обратно вниз. Исходя из этой логики, в конечном итоге остается лишь безответственная дерзость, которая лишь производит впечатление последовательной, но на деле таковой не является, заключает политик.

Решение существующей проблемы вице-председатель свободных демократов видит исключительно в диалоге. В свое время «Восточная политика» Вилли Брандта, бывшего главы МИД ФРГ, значительно помогла добиться улучшения отношений между фактическими противниками. Она состояла в том, чтобы вести диалог, не касаясь при этом вопросов, которые невозможно было решить моментально: изначально стороны ориентировались на «статус-кво» в данный конкретный момент времени с тем, чтобы постепенно создать твердую базу, на основе которой уже можно говорить о по-настоящему серьезных проблемах.

Поэтому требования о возобновлении работы переговорных каналов не имеет ничего общего с подъемом право-популистских группировок в некоторых регионах Европейского союза, отмечает Вольфганг Кубики. Иными словами, говорить о наличии связи между ними и Россией фактически так же абсурдно, как и сохранять санкции «до Судного дня», подчеркивает эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы правительств восточных земель ФРГ уже высказали свою четкую позицию, потребовав отменить «неэффективные санкции» ЕС против России, а также учитывать мнение немецких экономических кругов по данному вопросу. При этом федеральные премьер-министры согласились с тем, что Россия своими действиями в Крыму все же нарушила международно-правовые нормы. Однако в будущем стороны не смогут обходиться друг без друга, утверждают политики.