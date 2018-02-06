Назло властям: Жители Литвы высказались за сближение с Россией

Вильнюс, , 13:38 — REGNUM

Большинство жителей Литвы одобряют позицию премьера Саулюса Сквернялиса, что Литва должна возобновить политические контакты с Россией, показал опрос, проведенный компанией по исследованию рынка RAIT по заказу новостного агентства BNS.

В ходе исследования позицию премьера одобрили 52% респондентов, 26% не одобрили такую идею, еще у 22% не было мнения по этому вопросу.

Сквернялис в начале января заявил, что Литва — единственная страна ЕС, которая не поддерживает никаких рабочих контактов на политическом уровне с Россией. По его словам, для эффективной политики необходим двусторонний диалог.

«Россия — сложный сосед. Но для эффективной политики нужны коммуникационные каналы. Сейчас их, в сущности, нет. Мы говорим, что они должны быть созданы. Должен идти двусторонний диалог», — утверждал премьер.

Сквернялис вместе с тем подчеркнул, что контакты с российскими политиками не должны трактоваться как пересмотр отношений, Литва и дальше будут поддерживать санкции в отношении Москвы и твердо поддерживать Украину.

Читайте также: Литва на пути «новой победы над Россией»

Крупные западные страны поддерживают отношения с Россией на высочайшем уровне президентов или премьеров, а страны Восточной Европы, которые больше всего критикуют Москву — на уровне министров или вице-министров.

По данным опроса, идею возобновления политических отношений с Россией статистически чаще одобряют пенсионеры, люди со средними доходами, не одобряют — люди с высшим образованием и более высокими доходами.

Читайте также: Премьер Литвы назвал причины необходимости восстановления отношений с РФ

13−29 января были опрошены 1053 жителя Литвы в возрасте от 15 до 74 лет. Погрешность результатов опроса — 3,1%.

Читайте также: Премьер Литвы пояснил свою позицию по России: «Мы не русофобы, но…»