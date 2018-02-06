Клинцевич: Очень жестко подравняют субъектных «князьков»

Москва, , 10:27 — REGNUM Происходящее в Дагестане — не кампанейщина, а планомерная работа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Накануне высокопоставленные чиновники правительства Дагестана, среди которых врио главы правительства региона Абдусамад Гамидов, были задержаны по делу о мошенничестве при реализации социальных программ в республике и доставлены спецбортом ФСБ в Москву.

«Хотелось бы предупредить многих чиновников: посадили восемь губернаторов, тем не менее коррупция не прекращается. Эта ситуация не кампанейщина, это не какая-то пропаганда, это плановое доминирование правового аспекта», — сказал Клинцевич.

По мнению сенатора, борьба в регионах с коррупцией продолжится.

«Тех кто «равнее», их, так сказать, по-видимому, жестко подравняют, очень жестко подравняют субъектных князьков. Эта тенденция, Дагестан как пример, будет и в других субъектах. В стране системно, без надрыва наводится порядок. Страна избавляется от гнетущего наследия, связанного со вседозволенностью», — добавил парламентарий.

При этом, подчеркнул Клинцевич, смена правительства в регионе — не страшно.

«Смена правительства — это ничего страшного, там уже и аресты, в том числе знаковых должностных лиц, и, конечно, это наработки не одного дня», — добавил он.

Клинцевич уверен, что врио главы региона Владимир Васильев «не дрогнет» и продолжит свою работу.

Правительство Республики Дагестан отправлено в отставку после ареста врио председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и министра образования.

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