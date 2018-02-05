Понедельник, 5 Февраля 2018 года
16:53:56 МСК

Глава минобороны Литвы: «В Калининграде Россия разместила «Искандеры»»

Политика

Выгрузка была проведена в полдень, заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис

Вильнюс, 5 февраля 2018, 14:33 — REGNUM  

«Россия сегодня, 5 февраля, разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их здесь на постоянной основе». Об этом в интервью литовскому новостному агентству BNS заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

По его словам, раньше комплексы доставлялись в российский анклав для проведения учений, однако «на этот раз ситуация иная — это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры».

«Искандеры» в 12 часов должны были быть выгружены в Калининградском порту», — сказал Кароблис.

«Литовская разведка сообщала, что размещение «Искандер» в Калининградской области для Литвы потенциально опаснее из-за их использования с целью воспрепятствовать действиям союзников по НАТО в регионе, а применять эти комплексы для уничтожения целей на территории Литвы нет необходимости, потому что для этого теоретически достаточно уже имеющихся военных мощностей», — отмечает литовское агентство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве сегодня отмечается год с момента дислокации батальона НАТО передовых сил реагирования, которые возглавляет Германия. Дислоцировать по батальону в странах Прибалтики и Польше было решено на саммите НАТО в 2016 году, как ответ на «российскую угрозу».

Читайте развитие сюжета: «Литовскую разведку, обнаружившую «Искандеры», трудно воспринимать всерьёз»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить