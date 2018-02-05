Глава минобороны Литвы: «В Калининграде Россия разместила «Искандеры»»

Вильнюс, , 14:33 — REGNUM

«Россия сегодня, 5 февраля, разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их здесь на постоянной основе». Об этом в интервью литовскому новостному агентству BNS заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

По его словам, раньше комплексы доставлялись в российский анклав для проведения учений, однако «на этот раз ситуация иная — это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры».

«Искандеры» в 12 часов должны были быть выгружены в Калининградском порту», — сказал Кароблис.

«Литовская разведка сообщала, что размещение «Искандер» в Калининградской области для Литвы потенциально опаснее из-за их использования с целью воспрепятствовать действиям союзников по НАТО в регионе, а применять эти комплексы для уничтожения целей на территории Литвы нет необходимости, потому что для этого теоретически достаточно уже имеющихся военных мощностей», — отмечает литовское агентство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве сегодня отмечается год с момента дислокации батальона НАТО передовых сил реагирования, которые возглавляет Германия. Дислоцировать по батальону в странах Прибалтики и Польше было решено на саммите НАТО в 2016 году, как ответ на «российскую угрозу».

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