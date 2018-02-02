Пожар на Ольхоне: Как в Госдуме будут решать проблему «самозастроя» Байкала

Москва, , 17:05 — REGNUM Страшный пожар на турбазе на острове Ольхон на озере Байкал в Иркутской области вскрыл проблемы с самостроем в регионе. Вопросы незаконных строений и захвата земель на Байкальской природной территории свидетельствуют в том числе о пробелах законодательного регулирования. О том, какие инициативы готовятся в нижней палате парламента, рассказал корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»):

Для природоохранных территорий есть жесткие экологические ограничения. Поэтому, с одной стороны, мы должны на законодательном уровне предоставить предпринимателям условия для развития, а с другой стороны, обозначить для них правовые рамки, выход за которые будет караться строго и неизбежно. Такая уж специфика этих мест. Все мы знаем, что Байкальская природная территория — уникальна по своим природным и экосистемным характеристикам, и мы обязаны ее сохранять.

К сожалению, вокруг озера сегодня незаконно построено и продолжает возводиться большое количество домов, которые используются и как гостиницы, и как турбазы, но которые мало того что зачастую являются самостроем, они еще и не заявлены как бизнес-объекты, предназначенные для размещения большого количества людей. Но ведь для такого рода строений должны применяться четкие правила и нормы по соблюдению санитарно-гигиенических, противопожарных и противоэпидемиологических требований.

На деле же происходит то, что предприниматели под видом частных домов, прикрываясь статусом местных жителей, строят гостиницы, и это вынужденная мера, потому что сегодня на Байкале любая коммерческая деятельность такого рода фактически незаконна.

Наша задача — создать правовое поле для развития бизнеса в регионе. А пока, к сожалению, в регионе, обладающем высоким рекреационным и туристическим потенциалом, население по-прежнему не обеспечено достаточным количеством рабочих мест и достойным уровнем жизни.

Сегодня ежегодно на берег Байкала приезжают тысячи туристов, которые проживают в таких вот неприспособленных частных гостиницах, не оборудованных должным образом. Вдумайтесь только — так называемые турбазы для экологического отдыха не имеют очистных сооружений! Все отходы сливаются непосредственно в почву в водоохранной зоне, а это вопиющее нарушение.

Сейчас межрегиональная байкальская прокуратура с большим трудом пытается вычленить все факты незаконной предпринимательской деятельности, которая ведется под видом содержания частных домов. Уже в Ольхонском районе выявлено 50 туристических баз и гостиниц, нарушающих водное и земельное законодательства. Они стоят прямо у воды. По результатам работы на конец 2017 года, следствие уже возбудило там 16 уголовных дел в отношении турбаз по факту загрязнения окружающей среды. Ущерб природе центральной экологической зоны Байкальской природной территории оценивается в 13 млн рублей.

К нарушителям необходимо принимать самые строгие меры наказания и противодействия. Уже сейчас есть много инструментов, позволяющих бороться с незаконным захватом земель.

Помимо этого, в Госдуме рассматривается ряд законопроектов, которые затрагивают тему самовольного строительства, и которые наш комитет как соисполнитель рекомендовал к принятию. В них предлагается введение дополнительного механизма, который, с одной стороны, дает возможность органам местного самоуправления более оперативно осуществлять снос самовольных построек без обращения в суд, с другой стороны, позволяет застройщикам избежать сноса, если они не знали и не должны были знать об ограничениях на застройку территории (то есть отсутствовала доступная информация об установлении зон с особыми условиями использования территории, например, сведения о таких зонах не были внесены в Единый государственный реестр недвижимости), а с третьей, — сносить не признанные самовольными постройки, которые нарушают режим территории с особыми условиями использования (с выплатой компенсации собственнику такой постройки). Байкальская природная территория не является зоной с особыми условиями по действующему законодательству. Однако в силу своей природной и экологической уникальности она требует повышенного внимания. Именно поэтому я внес поправку в законопроект, которая предусматривает возможность сноса любой противоречащей режиму Байкальской природной территории постройки.

Но все-таки вопросы незаконных строений и захвата земель на Байкальской природной территории свидетельствуют не только о пробелах законодательного регулирования, но о проблемах применения действующих норм и добросовестного исполнения государственными органами своих полномочий. И здесь тоже необходимо навести порядок.

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