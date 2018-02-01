В России могут появиться две отдельные тюрьмы для террористов

Москва, , 16:11 — REGNUM Законопроект, которым будет предусматриваться содержание осужденных за преступления террористической направленности в отдельных тюрьмах, готовит депутат Госдумы Адальби Шхагошев («Единая Россия»).

При этом представители ФСИН обращают внимание на возможные экономические затраты при реализации этой инициативы. Однако, указал Шхагошев, всего в России в тюрьмах содержится 619 тыс. заключенных, а законопроект об отдельных тюрьмах для террористов коснется от 1 тыс. до 4 тыс. заключенных.

«Я думаю, что при реализации разрабатываемого законопроекта потребуется создание одной, максимум двух отдельных тюрем для осужденных по террористическим статьям, а не десятка, которые могут действительно потребовать больших затрат», — отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон о пожизненном заключении для вербовщиков террористов.

Законом усиливается уголовная ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности, совершенные с использованием служебного положения. Деяния будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.