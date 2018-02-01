В Литве испугались мирового скандала: книги Ванагайте не будут уничтожены

Вильнюс, , 14:48 — REGNUM Литовское издательство Alma litera сегодня, 1 февраля, объявило, что расторгает сотрудничество с писательницей Рутой Ванагайте — согласно договору все выпущенные книги — более 20 тыс. экземпляров — будут возвращены автору, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава издательства Alma litera Дангуоле Вилюнене уверяет, что решение изъять книги Ванагайте из продажи было «искренней реакцией издательства и беспрецедентным ценным решением» — якобы дальнейшие действия и высказывания писательницы, а также «тенденциозное искажение фактов в иностранных СМИ еще раз доказали, что ценности издательства и Ванагайте различаются».

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Ранее издательство собиралось все книги уничтожить, в том числе и книгу о роли литовцев в истреблении евреев во время Холокоста, где писательница осмелилась привести документальное подтверждение непопулярной в Литве версии, что литовцы начали массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны ещё до прихода нацистов. Исходя из объяснений издательства выходит, что именно международное возмущение уничтожением книг стало причиной смены принятого решения.

«Мы решили отдать книги автору. Это хорошее доказательство того, что они не уничтожены, автор больше не сможет нагнетать эту тему. Сейчас дальнейшая судьба книг в руках Ванагайте. Она с ними сможет сделать всё, что захочет, а общество решит, нужны ли ему книги этого автора», — заявила Вилюнене.

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Сама Ванагайте, которая в настоящий момент находится в Израиле, уже пообещала, что наладит интернет-торговлю книгами.

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