Белоруссия пообещала Грузии политическую поддержку

Тбилиси, , 13:46 — REGNUM Белоруссия пообещала поддержку Грузии в политических вопросах, а также выразила намерение углубления двустороннего сотрудничества, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили после встречи с белорусским премьером Андреем Кобяковым. По информации пресс-службы министерства экономики и устойчивого развития Грузии, встреча состоялась в рамках визита Кумсишвили в Минск 1 февраля.

«У нас состоялась очень важная встреча с белорусским премьером, на которой мы детально обсудили наши отношения, все вопросы, в которых, с одной стороны, нам нужна политическая поддержка, а с другой, имеется потенциал и предстоит решить технические вопросы. Мы обсудили все вопросы и практически по всем достигли соглашения», — заявил Кумсишвили.

После встречи вице-премьер Белоруссии Михаил Русый и вице-премьер Грузии провели четвертое заседание грузино-белорусской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, на котором обсуждались приоритетные проекты и направления.

Выступавшие на заседании представители Грузии и Белоруссии отмечали активизацию сотрудничества между двумя странами, которая стала особенно наглядной в последний период в результате встреч высших руководителей обеих стран. По информации грузинского премьера, на заседании стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в марте собирается нанести визит в Грузию. По его словам, в Тбилиси придают этому визиту большое значение.

Напомним, что Лукашенко за всё время своего правления впервые побывал в Грузии в апреле 2015 года.