Казахстанская делегация СБ ООН встретилась с Трампом

Астана, , 13:45 — REGNUM В ходе встречи казахстанской делегации Совета Безопасности ООН с президентом США Дональдом Трампом стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках ядерного разоружения КНДР, сирийского конфликта и борьбы с терроризмом, сообщили 29 января в пресс-службе МИД Казахстана.

Программа мероприятий включала обед с президентом США, посещения военной базы Анакоста-Болинг и музея холокоста.

На военной базе казахстанской делегации показали баллистические ракеты, запущенные с территории Йемена по Саудовской Аравии. В ходе обеда с Трампом президент США поднял тему террористической угрозы в Афганистане.

Стороны также отметили успех визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Вашингтон. Глава Белого Дома с удовлетворением отозвался о результатах переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Назарбаев прибыл с официальным визитом в США. После встречи на высшем уровне эксперты отметили, что отношения между странами вышли на новый уровень. В ходе визита было подписано 20 соглашений на общую сумму $ 7 млрд.

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