Глава МИД Турции назвал заявление Макрона оскорблением

Анкара, , 12:09 — REGNUM Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал 1 февраля заявление президента Франции относительно операции турецких вооруженных сил в Сирии оскорблением, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением дипломат выступил в связи с тем, что ранее Макрон предостерег Турцию от того, чтобы ее операция в Сирии не становилась предлогом для вторжения в соседнюю страну.

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Заявление главы турецкого МИД также было сделано на фоне предложения главы Елисейского дворца ввести во Франции День армянского геноцида, о чём бывший министр экономики республики заявил вечером 30 января.

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Напомним, Анкара решительным образом отрицает геноцид армянского населения, который был осуществлен в начале XX века.

Несмотря на это, факт этого преступления со стороны Османской Турции признан и осужден Россией, Францией, Австрией, Бельгией, Грецией, Италией, Люксембургом, Ватиканом, Нидерландами, а также Европарламентом, Советом Европы и Всемирным советом церквей.