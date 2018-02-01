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Глава МИД Турции назвал заявление Макрона оскорблением

Политика

Ранее французский лидер указал на возможность введения во Франции Дня армянского геноцида

Глава МИД Турции назвал заявление Макрона оскорблением
Иван Шилов © ИА REGNUM
Турция

Анкара, 1 февраля 2018, 12:09 — REGNUM  Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал 1 февраля заявление президента Франции относительно операции турецких вооруженных сил в Сирии оскорблением, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением дипломат выступил в связи с тем, что ранее Макрон предостерег Турцию от того, чтобы ее операция в Сирии не становилась предлогом для вторжения в соседнюю страну.

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Заявление главы турецкого МИД также было сделано на фоне предложения главы Елисейского дворца ввести во Франции День армянского геноцида, о чём бывший министр экономики республики заявил вечером 30 января.

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Напомним, Анкара решительным образом отрицает геноцид армянского населения, который был осуществлен в начале XX века.

Несмотря на это, факт этого преступления со стороны Османской Турции признан и осужден Россией, Францией, Австрией, Бельгией, Грецией, Италией, Люксембургом, Ватиканом, Нидерландами, а также Европарламентом, Советом Европы и Всемирным советом церквей.

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Геноцид армян в Османской Турции

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