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Клинцевич: Антибандеровский закон кричит об исключительности польской нации

Политика

Сенат Польши принял закон, согласно которому будет запрещено упоминать, что нацистские концлагеря были польскими

Клинцевич: Антибандеровский закон кричит об исключительности польской нации
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Совет Федерации РФ

Москва, 1 февраля 2018, 11:15 — REGNUM  В Совфеде отметили избирательный характер принятого сенатом Польши закона об ответственности за пропаганду украинских националистов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

«Закон носит какой-то избирательный характер. Резко осуждается, так сказать, «чужой» национализм — пропаганда бандеровской идеологии становится уголовным преступлением, — с чем мы, разумеется, не можем не согласиться. Вместе с тем делается вид, что не существует «своего» национализма, одним из проявлений которого сегодня выступает неприкрытая русофобия. На мой взгляд, оба эти национализма одинаково опасны для польского общества», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

При этом, рассуждает сенатор, вряд ли будет исторически точно представлять всю нацию без каких-либо исключений «белой и пушистой».

«Во время Второй мировой войны бывало всякое. И нам, в России, не очень хочется вспоминать, что тогда не все как один поднялись на борьбу с фашистским извергом — были подонки и предатели. Например, те же власовцы. Надо быть верным исторической правде», — полагает он.

В целом же закон «буквально кричит об исключительности польской нации», подытожил Клинцевич.

Сенат Польши принял закон, согласно которому будет запрещено упоминать, что нацистские концлагеря были польскими. За подобные высказывания, а также, за утверждения, что Польша также несет ответственность за преступления нацистов, предусмотрено наказание вплоть до тюремного срока.

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Украина и Польша
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