И без вас обойдёмся: в Крыму ответили на двойные стандарты ПАСЕ

Симферополь, , 16:32 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы в очередной раз продемонстрировала политику двойных стандартов, после того как отказалась прислать в Крым наблюдателей на выборы. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

«ПАСЕ просто ещё раз демонстрирует свои двойные стандарты. Точно так же, как она показала их в 2014 году, не обращая внимания на преступления украинских националистов на майдане, на государственный переворот в Киеве, на то, что творилось потом в Одессе и Донбассе», — отметил крымский политик, подчеркнув, что на грядущих выборах в Крыму будут другие иностранные наблюдатели.

Кроме того, по его словам, за избирательным процессом на полуострове можно будет наблюдать в прямом эфире.

«Ну что ж, обойдёмся и без них. Будет достаточно наблюдателей от других международных организаций. Кроме того, за ходом выборов можно будет наблюдать в прямом эфире, с помощью 400 видеокамер, расставленных на избирательных участках», — добавил глава Госсовета РК.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, в четвёртую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Число иностранных депутатов, приглашённых в Россию на президентские выборы-2018 в качестве наблюдателей, превышает 150 человек. В частности, ожидается визит депутатов из Европейского союза, стран Азии, Африки и Южной Америки. Помимо этого, в списке приглашённых есть представители Германии, Австрии, Италии, Франции, Польши, Словакии, Финляндии и Чехии.

Из Азии запланирован приезд представителей Вьетнама, Индии и Японии, среди стран Южной Америки, которые пошлют своих наблюдателей, упоминается Бразилия. С Ближнего Востока ожидаются израильские представители. Все они будут работать параллельно с международными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что Россия является одним из пяти основных плательщиков в Совет Европы, представители Федерального собрания РФ с 2014 года лишены основных полномочий в ПАСЕ из-за ситуации на Украине.

30 июня 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что Россия приостанавливает уплату членских взносов в бюджет СЕ на 2017 год до восстановления полномочий российский делегации в ПАСЕ.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, Парламентская Ассамблея Совета Европы ущербна без России, в то время как Москва от отсутствия в организации с 2014 года ничего не потеряла.