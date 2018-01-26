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Глава минобороны Великобритании «действует как агент-провокатор»

Политика

Уильямсон заявил, что атака России на британскую инфраструктуру потенциально способна привести «к тысячам смертей»

Глава минобороны Великобритании «действует как агент-провокатор»
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Великобритания

Москва, 26 января 2018, 12:54 — REGNUM  Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинил в ложной тревоге и уводе в параноидальное болото русофобии.

Глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что атака России на британскую инфраструктуру потенциально способна привести «к тысячам и тысячам смертей».

«Джентльмен впал в истерику. А вообще-то такие вопли про «русскую угрозу» подобны телефонному терроризму в качестве отвлекающего маневра», — полагает Журавлёв.

Великобритания страдает от джихадистов, мигрантов, транснациональных корпораций, мошенников с Уолл-стрит, своих зарубежных союзников и собственных дурных политиканов, — именно они угрожают жизням миллионов британцев, указал депутат.

«Но министр обороны орет: «Россия хочет нас всех убить!» И этой ложной тревогой создает бредовые миражи, колошматит мозги всей нации. Уводит страну от решения реальных проблем в сторону параноидального болота русофобии. Действует как агент-провокатор», — отметил парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по мнению ряда депутатов Госдумы, провокация из Лондона, в соответствии с которой Россия якобы намеревается нанести удар по инфраструктуре Великобритании, появилась для того, чтобы оправдать наступательную стратегию.

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