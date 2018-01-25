«Это его максимум»: омского экс-губернатора продвигают в областные депутаты

Омск, , 16:57 — REGNUM Единороссы предложили кандидатуру бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова, ушедшего в отставку с этой должности в октябре 2017 года, на пост депутата регионального Законодательного собрания.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 января, в пресс-службе областного отделения «Единой России», региональный политсовет решил предложить избиркому Омской области кандидатуру Назарова для замещения вакантного депутатского мандата.

Мандат депутата Заксобрания стал вакантным в январе текущего года после назначения Валерия Бойко первым заместителем председателя регионального правительства. Алексей Ермаков и Антон Борисов, входившие в ту же региональную группу, написали заявления об отказе в получении мандата.

Комментируя своё решение, единороссы подчеркнули, что в случае отсутствия зарегистрированных кандидатов из той же региональной группы мандат перераспределяется на основании решения регионального политического совета. В «Единой России» напомнили, что Виктор Назаров возглавлял общеобластной список кандидатов на выборах в Заксобрание в 2016 году, будучи на тот момент губернатором Омской области.

Уточняется, что кандидатура Назарова, претендующего на депутатское кресло, будет направлена на согласование с президиумом генерального совета «Единой России».

«Стоит напомнить, что Виктор Назаров уже был в своё время депутатом Заксобрания, поэтому для него эта должность новой не станет», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Иван Жуков.

С другой стороны, по его словам, это решение — показатель отношения федеральной власти к Виктору Назарову:

«Должность депутата регионального парламента несопоставима с теми должностями, которые обычно получают уходящие губернаторы. Они, например, становятся депутатами Госдумы, сенаторами, заместителями федеральных министров и так далее. Назаров, конечно, не стал изгоем, но и почётной должности не получил. Видимо, в нём федеральный центр перспективы больше не видит».

При этом, по мнению собеседника ИА REGNUM, с депутатскими обязанностями Виктор Назаров справится.

«Но о его дальнейшей политической карьере теперь можно забыть. Судя по всему, депутатское кресло — это максимум для Виктора Назарова», — подытожил он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Назаров был избран депутатом Законодательного собрания Омской области в декабре 2011 года. В апреле 2012 года президент РФ (тогда — Дмитрий Медведев, прим. ИА REGNUM ) предложил кандидатуру Назарова на пост губернатора Омской области. Депутаты Заксобрания утвердили Назарова в этой должности. В 2015 году Назаров выиграл выборы губернатора региона.

В октябре 2017 года в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе Назаров ушёл в отставку. Врио главы Омской области стал справоросс, уроженец Свердловской области Александр Бурков.

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В январе 2018 года Бурков подписал указ о назначении на должность первого заместителя председателя областного правительства Валерия Бойко, который до этого был депутатом регионального Заксобрания.

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