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Власть в Афганистане выскользает из рук США

Политика

Афганская регулярная армия уступает боевикам. Что можно сделать, чтобы не допустить «большой войны»?

Власть в Афганистане выскользает из рук США
Dennis2775
Пулеметная точка в горах. Афганистан

Кабул, 27 января 2018, 12:26 — REGNUM  Ситуация с западным умиротворением Афганистана, длящаяся уже 16 лет, привела к очередному тупику. Вопрос теперь может быть поставлен только о том, как добиться в ходе переговоров того, что не смогла сделать американская оккупация. О ситуации в Афганистане рассказывает автор ИА REGNUM Никита Мендкович.

В последние два года ситуация с продвижением исламистских радикалов в Афганистане развивается катастрофически. Достаточно сравнить территорию, оказавшуюся под контролем боевиков, и количество населения, на этой территории проживающего. В 2017-м к таковым можно отнести до 30% как территории, так и населения Афганистана, и всё это творится при наличии американского контингента в стране и мощнейшей финансовой накачки афганских силовых структур, насчитывающих 350 000 человек.

Стоит признать очевидное: предпринятые западными странами меры не работают, власть в Афганистане выскользает из рук США и их союзников. При этом речь идет как о традиционном для Афганистана «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и о возрождающемся на территории этой страны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем больший вес приобретает предложенный Россией переговорный процесс, так называемый «московский формат». Стартовавшие в конце 2016 года переговоры включают Афганистан, Китай, Индию, Пакистан и Иран. Почему именно такой формат способен принести положительный итог?

Читайте подробности: Афганистан на грани взрыва

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