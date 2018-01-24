Юрий Павловец: суд над публицистами — удар по имиджу Белоруссии

Минск, , 14:30 — REGNUM Некомпетентность, которым отличилось заключение экспертов о наличии «признаков экстремизма» в текстах авторов ИА REGNUM Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, может стать серьёзной проблемой для будущего сотрудничества Белоруссии с другими странами в области психолого-лингвистических экспертиз. Об этом сегодня, 24 января, в Минском городском суде заявил обвиняемый в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды публицист Павловец.

Он обратил внимание на то, что этот процесс над журналистами стал проблемой для имиджа государства или как минимум для имиджа экспертного сообщества. То, что произошло во время этого судебного процесса — проблема для будущего сотрудничества в области психолого-лингвистических экспертиз.

Подсудимый подчеркнул, что безграмотность, которую продемонстрировали эксперты Алла Кирдун, Алеся Андреева и Галина Гатальская, будет сложно загладить. Причем их некомпетентность, по словам Павловца, может привести к куда более негативным последствиям, чем его собственная статья.

В ходе сегодняшнего судебного заседания выступил после адвоката Павловца также и Дмитрий Алимкин, который заявил, что для фабрикования дела привлекли людей не очень подходящих, а сами госэксперты совершают преступление. Отметил Алимкин и политическую подоплёку дела, указав на то, что в заключении прямо говорится о том, что журналисты разжигают рознь к властям Белоруссии, и что материалы были опубликованы в период обострения отношения с Россией.

Напомним, что сегодня в Минском городском суде идёт третий день прений сторон по делу трех белорусских публицистов, сторонников Русского мира, которые критиковали власти республики за дистанцирование от России ради сближения с Западом, критиковали заигрывания властей с радикальным национализмом. Ранее прокурор отказался от «экономической» статьи в отношении Павловца и Шиптенко, однако статью о разжигании розни оставил и попросил для публицистов наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет с отсрочкой исполнения наказания на три года.

Что касается белорусских госэкспертов, выполнявших экспертизу текстов подсудимых, то во время своих допросов они не смогли ответить на многие вопросы, а в самом заключении допустили множество ошибок, искажения цитат. К слову, никто из белорусских и российских независимых экспертов и даже Роскомнадзор не нашёл «признаков экстремизма» в текстах публицистов.

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