В Литве испытывают новую систему противовоздушной обороны

Вильнюс, , 15:54 — REGNUM Призывников, которые будут служить в батальоне противовоздушной обороны Военно-воздушных сил, готовят к работе с системой противовоздушной обороны малой дальности GROM, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 января.

В минобороны Литвы отмечают, что отряд формируют из военных, состоящих на профессиональной службе в батальоне, и 12 призывников. Прослушав индивидуальные курсы, они дальше будут развивать навыки в составе отряда.

По утверждению министерства, эти призывники в батальоне противовоздушной обороны — первые призывники в литовской армии, которые осваивают систему GROM.

Военные во время курсов, которые длились две недели, усвоили теоретический материал: учили технические и тактические данные оружия, характеристику оружия, правила безопасности и эксплуатации. Позже военные по время учений развивали навыки обнаружения цели, прицеливания и уничтожения, используя трёхмерный и уличные тренажеры. Система GROM была доставлена в батальон противовоздушной обороны Военно-воздушных сил в октябре 2017 года. Литва закупила эти системы в Польше.