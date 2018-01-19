Пятница, 19 Января 2018 года
15:14:31 МСК

Владимир Путин зачастил в Тверскую область

Политика

Глава государства окунулся в прорубь на озере Селигер и встретился с губернатором

Владимир Путин зачастил в Тверскую область
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Тверь, 19 января 2018, 13:42 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин второй раз с начала этого года посетил Тверскую область. Как сообщало ИА REGNUM, в Крещенскую ночь, с 18 на 19 января, глава государства прибыл в монастырь Нило-Столобенская пустынь в Осташковском районе. Путин присутствовал на литургии в Богоявленском соборе, а также окунулся в озеро Селигер.

Кроме того, Владимир Путин провел рабочую встречу и с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, в том числе — участие Тверской области в федеральном приоритетном проекте по сохранению экологии реки Волги и участие Торжка и Вышнего Волочка в федеральной программе по сохранению культурного наследия. Отдельно обсуждался и вопрос реализации проекта строительства Западного моста в Твери.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в последний раз посещал Тверскую область 10 января. Тогда он побывал на Тверском вагоностроительном заводе, где встречался с работниками предприятия.

Читайте об этом: Мост через Волгу и новые заказы для вагонзавода: Путин в Твери

В ходе встречи, в частности, президент заявил о том, что мост через Волгу в Твери (возможность его строительства обсуждают вот уже несколько лет) необходим и будет построен, а проектно-сметная документация по нему будет готова уже к февралю.

Не исключено, что визит 18 января в регион — не последний в ближайшее время. 17 января, в ходе форума по вопросам развития малых городов, Владимир Путин получил приглашение посетить тверской город Старица.

Подробнее: Владимир Путин получил приглашение в тверскую Старицу

Читайте ранее в этом сюжете: Путин не первый раз окунается в прорубь — Песков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крещение Господне (Богоявление)

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить