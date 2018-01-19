Судья отказал в вызове на допрос инициаторов дела против авторов ИА REGNUM

Минск, , 13:58 — REGNUM Несмотря на все доводы защиты, судья Игорь Любовицкий сегодня, 19 января, по делу трёх белорусских публицистов, авторов ИА REGNUM Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина отказал в удовлетворении еще ряда ходатайств. В частности, о вызове в суд качестве свидетеля экс-министра информации Лилии Ананич и её бывшего заместителя Владимира Матусевича.

В ходе сегодняшнего судебного заседания адвокат Юрия Павловца Кристина Марчук выступила с ходатайством о вызове в суд на допрос бывшего министра информации Ананич и её экс-заместителя Матусевича. По словам защиты, это необходимо, поскольку за время допроса других свидетелей не прояснёнными так и остались многие вопросы по работе республиканской экспертной комиссии. В частности, так и не понятно, кто несет ответственность за заключение, в котором говорится о наличии «признаков экстремизма» в материалах Павловца, Шиптенко и Алимкина.

Еще ходатайства Марчук касаются вызова в суд следователя Мацкевича, об истребовании документов, которые стали основанием для увольнения Ананич и Кирдун, а также о вызове для дачи показаний в суд членов РЭК.

Ходатайства Марчук поддержала также адвокат Сергея Шиптенко Мария Игнатенко. Она подчеркнула, что есть все причины для того, чтобы полагать, что заседания республиканской экспертной комиссии не было вовсе. Например, потому что уведомлений экспертов РЭК о заседании не было. Также Игнатенко обратила внимание на то, что и Ананич, и Кирдун уволены, а Мацкевич и Матусевич — на других должностях, то есть ничего спросить с них уже нельзя.

Адвокат Дмитрия Алимкина Николай Хлебовец тоже поддержал ходатайства. Сергей Шиптенко также обратил внимание на то, что в интервью Ананич от 9 декабря 2016 года уже тогда указала, кто из авторов под какими псевдонимами публиковался.

Прокурор выступил с протестом против вызова в качестве свидетелей Ананич, Матусевича и Мацкевича. Однако гособвинитель не стал возражать против истребования документов об увольнении Кирдун и Ананич. Судья же отказал в удовлетворении ходатайства и о вызове Ананич, Матусевича, следователя, а также об истребовании документов насчет увольнения экс-министра информации и Аллы Кирдун, поскольку они не имеют отношения к делу. Согласился судья лишь на приобщение к материалам дела статьи Ирины Козлик в «Комсомольской правде».

Напомним, что адвокаты уже не в первый раз ходатайствуют о вызове в суд как свидетелей Лилии Ананич и Владимира Матусевича для дачи показаний. Защита отмечала и ранее, что они могли знать о политических мотивах заведения этого дела. Так, Матусевич подписывал заключения и материалы министерства информации, которые легли в основу уголовного расследования против публицистов. Кроме того, после обращения Ананич в мининформ комиссия всего за сутки исследовала огромное количество документов. Однако суд в удовлетворении этого прошения отказал. Еще в первый раз отказ судьи вызвал в зале, где проходит судебное заседание, волну негодования.

Отметим также, что Лилия Ананич проработала на посту глав министерства информации Белоруссии три года, и за это время она заслужила репутацию довольно одиозного чиновника. В частности, именно по ее инициативе блокировали интернет-сайты, она выступала против независимых белорусских и иностранных СМИ.

В ответ на задержание Павловца, Алимкина и Шиптенко Ананич говорила, что эти авторы подавали в российских СМИ информацию якобы в тенденциозным ключе, в том числе деятельность президента республики, структур власти в политике, экономике, культуре.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре 2017 года с должности министра информации Ананич уволил. Эту новость с радостью восприняли в Белорусской ассоциации журналистов, заявив, что это журналисты воспринимают с «определенным осторожным оптимизмом».

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