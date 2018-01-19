Коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, убила в Йемене 1 тыс. мирных граждан

Эр-Рияд, , 11:16 — REGNUM Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, в Йемене провела 87 незаконных авианалетов, в которых убила порядка 1 тыс. мирных граждан, сообщает 19 января Al Jazeera.

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, отвергает обвинения в военных преступлениях на территории Йемена.

Кроме того, правозащитники обвинили Эр-Рияд в незаконном аресте оппозиционных активистов, выступающих за социальные реформы в королевстве.

По мнению Human Rights Watch, Саудовская Аравия не проводит достаточного количества реформ, которые должны модернизировать государство. Тем не менее они начались после того, как наследником престола был назначен принц Мухаммед бин Салман.

Под руководством нового наследника в королевстве был снят запрет на показ фильмов в кинотеатрах страны, а также сняты некоторые ограничения прав женщин.

Напомним, коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начиная с 2015 года ведет войну в Йемене, преимущественно с помощью авиации. В результате данных налетов гибнет большое количество мирных граждан, в том числе и детей.

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