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В США хотят ужесточить условия ядерной сделки с Ираном

Политика

Тегеран отвергает любые изменения соглашения

В США хотят ужесточить условия ядерной сделки с Ираном
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иран

Вашингтон, 19 января 2018, 09:00 — REGNUM  В палату представителей США внесен законопроект об ужесточении условий ядерной сделки с Ираном, несмотря на то, что Тегеран отверг возможность изменения условий соглашения, сообщает 19 января Al Arabia.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал договор, направленный на сдерживание развития ядерной программы Ирана, который был подписан прежним главой Белого дома Бараком Обамой.

Законопроект был представлен парламентариями Петером Роскамом и Лизой Чейни, членами Республиканской партии.

«Предложенный законопроект дает четкое представление о том, какое соглашение будет иметь действенный эффект», — заявила Чейни.

По мнению законодателя, соглашение должно предусматривать возможность инспекции военных объектов Ирана, а также запрет на разработку баллистических ракет.

Напомним, в 2015 году между членами СБ ООН и Германией, с одной стороны, и Ираном — с другой, было заключено соглашение, по которому Тегеран отказывается от разработки ядерного оружия в обмен на частичное снятие санкций.

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Ядерная программа Ирана

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