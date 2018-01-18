Госдума заявит о недопустимости дискриминации российских СМИ в Молдавии

Москва, , 19:47 — REGNUM Проект заявлении Госдумы «О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Республике Молдова» внес в нижнюю палату парламента комитет по делам СНГ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января. Инициативу Госдума может обсудить 24 января.

Председателем парламента Молдавии Андрианом Канду 10 января 2018 года был подписан закон об изменении и дополнении кодекса телевидения и радио республики, несмотря на двукратное отклонение данного закона президентом страны Игорем Додоном. В соответствии с документом фактически вводится запрет на трансляцию российских теле‑ и радиопередач информационного и информационно-аналитического характера.

Депутаты Госдумы «решительно осуждают попрание в Республике Молдова демократии и тоталитарную практику борьбы с альтернативными точками зрения», говорится в проекте заявления.

Госдума также призывает Организацию Объединенных Наций, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать принципиальную оценку грубого нарушения принятием данного закона статьи 19 Всеобщей декларации прав человека, статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации проработать комплекс мер, направленных на предоставление населению Республики Молдова иных способов получения доступа к российским новостным и информационно-аналитическим передачам», — отмечается в проекте заявления.

Госдума также предлагает правительству РФ «во взаимодействии с российскими средствами массовой информации (организациями эфирного и кабельного вещания) проработать вопрос о возможности изменения условий трансляции (ретрансляции) аудиовизуального контента российского производства на территории Республики Молдова вплоть до расторжения соответствующих контрактов в связи с несоответствием новым условиям работы, ограничивающим свободное распространение информации».

Нижняя палата парламента рассматривает действия со стороны «координатора» правящей коалиции Владимира Плахотнюка, фактически узурпировавшей власть в стране, как «грубое нарушение общепризнанных международно-правовых норм в области свободного доступа к информации, ущемляющее права значительной части граждан Республики Молдова, и расценивает эти действия как очередной антироссийский акт».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вместе с российскими новостями и аналитическими программами под запрет в Молдавии попали передачи из таких стран, как Белоруссия, Казахстан, Бельгия, Дания, Нидерланды и других — эти страны, как и Россия, не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Решение о запрете вступит в силу 12 февраля.

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