Приднестровье в ПАСЕ: ПМР — новейшее государство Европы

Париж, , 05:15 — REGNUM Приднестровье — новейшее государство Европы, и попытки международного сообщества не замечать факта объективного существования ПМР вызывают сожаление. Об этом заявил в Париже на сессии специального подкомитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по конфликтам, посвященной проблематике молдавско-приднестровского урегулирования, спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Щерба подчеркнул, что независимость Приднестровья объективно основывается на целом ряде исторических и юридических предпосылок. Он рассказал о факторах, приведших к возникновению и сохранению молдавско-приднестровского конфликта, особо отметив юридический отказ Молдавии от Приднестровья в 1990 году, военную агрессию 1992 года, игнорирование Кишиневом историко-правовых реалий, а также попытку насильственно воссоздать фантом бывшей МССР.

Председатель Верховного совета подчеркнул, что Приднестровье долгие годы пыталось сохранить возможности для построения общегосударственных отношений с Кишиневом, однако именно Молдавия «систематически разрушала необходимые для этого политико-правовые механизмы, что ярко продемонстрировал отказ от «меморандума Козака» в 2003 году, одностороннее принятие парламентом РМ закона об «особом статусе» Приднестровья и установление в 2006 году блокады приднестровского экспорта».

Щерба подчеркнул готовность Верховного совета ПМР обеспечить участие делегации Приднестровья в работе ПАСЕ в качестве наблюдателя с тем, чтобы напрямую доносить позицию ПМР по вопросам, затрагивающим интересы Приднестровья.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в своем докладе упомянул опыт урегулирования межгосударственных отношений Чехии и Словакии, подтверждающий необходимость отказа от насильственного сохранения искусственных конструкций.

Дипломат отметил, что в конце 2017 года в диалоге сторон «победила прагматичная логика поиска взаимовыгодных решений, направленных на улучшение жизни людей», и этот импульс должен получить развитие в виде практической реализации достигнутых договоренностей. Он также призвал ПАСЕ обратить внимание на проблему совместного молдавско-украинского контроля на границе Приднестровья, которая может крайне негативно отразиться на уровне жизни десятков тысяч людей, а также привести к эскалации напряженности и переходу конфликта к неконтролируемой фазе.

В дискуссиях в рамках сессии подкомитета ПАСЕ со стороны ЕС приняли участие спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в 2017 году Вольф Дитрих Хайм, а также директор по России, странам «Восточного партнерства», Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Люк Девинь.

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