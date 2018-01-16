«На ура!» без оппозиции: седьмое послание главы Чувашии

Наталия Николаева, , 22:09 — REGNUM

Сегодня, 16 января, с подмостков театра оперы и балета глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился с посланием Государственному совету республики. Это его седьмое обращение парламенту. И хотя в релизах добавляли приставку «к народу Чувашии», послание практически не выходило за рамки поручений чиновникам, периодически скатываясь в формат заседания правительства. Более того, в этот раз в послании «к народу» не нашлось места ни для предложений «от народа», ни для цитат, ни для пожеланий: либо (что маловероятно) не было достойных идей, либо народ устал писать, либо уже не верит. Судя по всему, не нашлось места и для оппозиции, которую в отличие от прошлых лет представляла горстка местных депутатов. В этом контексте показательным было и отсутствие фраз о «консолидации усилий всех политических сил».

Театральное фойе кишело гостями, порционно стекаясь по сидячим местам. Но атмосфера была ожидающей и тревожной, о чём могли свидетельствовать фигуры и сцены с приглашёнными: то тут, то там перешёптывались, сдержанно здоровались, мало улыбались, утыкались в телефоны, газеты и розданные брошюры, словом — больше изучали, наблюдали, анализировали. Хотя если бы в это время они заглянули в соцсети, то поняли бы, что печалиться не о чем: в сети «гулял» скриншот с комментарием вице-премьера Светланы Енилиной, судя по всему опубликованным аж неделю назад, где даётся оценка будущему посланию Михаила Игнатьева и говорится «о процветании нашего региона и улучшении качества жизни людей». Глава Чувашии в это время со сцены призвал решать проблемы «сообща, с Божьей помощью», бросая полные надежды взгляды на внушительное представительство религиозных конфессий, с которыми после оглашения послания устроил фотосессию и завершил её одинокими криками «ура!».

Контролёры «доят корову до крови»

На оглашение послания ушло немногим более часа. Как и последние годы, оно было безымянным, а язык — ещё более упрощённым, доведённым до уровня школьного курса. И напоминал урок с домашними заданиями, распределёнными попунктно. Были и оценки: Михаил Игнатьев сразу заявил, что «мы поступательно идем вперёд». Звучали цифры, но в этот раз гораздо меньше и только те, что с плюсом — в частности, в экономике, судя по посланию, спад в регионе только в строительстве. Структура доклада была непредсказуемой, переходы — непредсказуемыми и внезапными, сигналами о смене темы служили позывные «уважаемые коллеги» и «уважаемые депутаты», которых в тексте более 15.

Наблюдатели отмечали, что Михаил Игнатьев «научился читать и даже выдерживать паузы», в которых самые преданные инициировали аплодисменты. Рукоплесканий было немало, разных — от робких и одиноких до ожидаемых и бурных. Пожалуй, наиболее продолжительными овации была встречена критика контролирующих органов.

«Чувашские предприниматели уже почувствовали, что сегодня приоритет отдан профилактике и проверкам, без чрезмерного применения административных санкций. Контролер должен не столько наказывать, сколько консультировать, советовать, предупреждать нарушения», — призвал Михаил Игнатьев.

И с ним согласился весь зал, это заявление стало одним из обсуждаемых. Примечательно, что об этом говорили не только предприниматели, терпение у которых, судя по всему, на исходе. Но и представители конфессий, ужесточив критику.

«С одной стороны, действительно — я говорю, как верующий человек, платить налоги — это свято. Если ты этого не делаешь, то ты грешишь, ты ущемляешь права других людей. С другой стороны, налоговые организации должны очень внимательно относиться к предпринимателям (а к нам тоже обращаются представители бизнеса): они доят, доят, доят корову, но они доят до крови — нельзя доводить до такого положения. Глава очень правильно выразился, что они должны наоборот поддержать их деятельность. Потому что если их (предпринимателей) не будет, то зачем тогда нужна налоговая система?» — высказал мнение главный муфтий Чувашии Альбир-хазрат Крганов.

Последствия от репрессивных мер действительно могут быть масштабными: в структуре ВРП в Чувашии доля малого бизнеса превышает 30%. Аплодировали там, где говорилось о тружениках — собственно, трудиться в регионе, где одна из самых низких средних зарплат в Поволжье, многими воспринимается чуть ли не как подвиг. И особенно активно зал реагировал на словосочетания «с достойной заработной платой», «заработная плата должна повыситься», «среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 7,3%, реальная — на 4,6%». Напомним, по последним данным Росстата (за январь-октябрь 2017 года), в Чувашии — самые низкие денежные доходы населения в Поволжье (17 132 рубля при среднеокружном уровне в 25 896 рублей) и самая низкая средняя зарплата (23 832 рубля, в среднем в ПФО — 28 374 рубля).

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За что ещё аплодировали

Чтобы снивелировать миграционный отток, который в регионе вырос в разы, Михаил Игнатьев давил на патриотические чувства.

«Мы, прежде всего, должны видеть перспективу, действовать в интересах нынешнего и будущих поколений. Необходимо доказать, что свое будущее, самые большие амбиции можно и нужно связывать с родной республикой и великой Россией», — говорил высокие глава Чувашии, ставя задачи по улучшению инвестиционного климата.

«Главам муниципальных районов, руководителям сельхозорганизаций надо четко понимать, что только при позиционировании значимости труда на селе удастся заложить основу для закрепления молодежи в деревнях и селах. У молодых людей должна быть уверенность, что на селе жить интересно, доходно и комфортно», — говорил Михаил Игнатьев, ставя задачи по привлечению кадров.

Транспортная реформа, на которую пошёл город Чебоксары, начав с перевода на безналичную оплату проезда, будет фактически подхвачена всей республикой. Народ требует продолжения — внедрения карт оплаты на всех маршрутах.

«Жители республики недовольны отсутствием терминалов и невозможностью оплаты проезда на отдельных маршрутах безналичным способом. Очевидно, что это ущемляет права граждан. Безналичная оплата проще и выгоднее для пассажиров. Так, поездка на городских маршрутах за безналичный расчет обходится на 18 процентов дешевле, чем за наличный, а на пригородных — на 25 процентов. Поручаю Кабинету министров совместно с органами местного самоуправления, контрольно-надзорными органами комплексно оценить создавшуюся ситуацию и принять исчерпывающие меры до конца I квартала текущего года в целях защиты интересов граждан», — сказал глава Чувашии.

Также аплодировали за реконструкцию московской набережной в Чебоксарах и рукоплескали запоздавшим заявлениям о том, что «необходимо сохранить архитектурный облик городов и деревень». Напомним, в 2016 году в Чувашии разразился скандал в связи со строительством небоскрёба, изуродовавшего центр столицы и ставшего сюрпризом для региональной власти.

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Михаил Игнатьев также заявил о «достижении исторического максимума»: продолжительность жизни в регионе составила «чуть менее 70 лет», а 99 человек справили вековой юбилей. Отдавая дань и уважение старожилам, зал аплодировал. А вот рождаемость падает.

«Одним из главных вызовов времени для нас сегодня является снижение рождаемости. Число женщин фертильного возраста сокращается. Поэтому ставку нужно сегодня делать на реализацию конкретных мероприятий, которые позволят скомпенсировать падение рождаемости, таких как, например, экстракорпоральное оплодотворение и профилактика абортов. Нужно сделать все, чтобы каждая женщина смогла познать радость материнства. Дети — это счастье, а многодетная семья — это здорово!» — уверял Михаил Игнатьев, выдержав паузу для аплодисментов.

Говоря о «защите населения от негативного воздействия сточных вод», Михаил Игнатьев напомнил, что в прошлом году начато строительство третьей очереди биологических очистных сооружений в Новочебоксарске. По его словам, «в результате реализации этого проекта улучшится экологическое благополучие почти половины жителей Чувашии». Уточнений критериев «экологического благополучия» не последовало.

И на десерт была преподнесена критика в адрес оппозиции по поводу бюджетных предложений. Речь шла о государственном долге при заверениях в «эффективном управлении», в результате «расходы бюджета по сравнению с 2016 годом увеличились более чем на 10% при одновременном снижении государственного долга».

«Но в то же время некоторые депутаты пытаются влиять на сознание простых граждан, призывают нас принимать популистские решения и ставят в пример регионы, у которых объем заимствований превышает уровень собственных доходов. Хотя они прекрасно понимают, что расплачиваться по долгам придется не одному поколению наших потомков. Хочу спросить: есть ли у этих народных избранников моральное право взваливать на наших детей и внуков такое бремя? А где же ответственность таких депутатов перед своими избирателями?» — пенял Игнатьев, пристально вглядываясь в зал.

Первые ряды с чиновниками первыми зааплодировали.

«Послание — бравурное, оптимистическое. Последнее?»

С иронией воспринял этот бюджетный вызов лидер фракции «Справедливой России» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков, предположив, что это «в мой адрес упрёк». Напомним, на одной из последних сессий справороссы предложили увеличить госдолг, чтобы направить больше средств на развитие экономики.

«Хотя надо отметить, что в других регионах люди работают не глупее, чем в Чувашии, они понимают все эти проблемы с долгом. Тем более, что федеральное правительство проверяет, как расходуются средства. И если видят, что эффективно, то решается вопрос о списании и реструктуризации долга за счёт замещения коммерческих бюджетов бюджетными», — сказал Игорь Моляков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, отметив, что вопрос наращивания государственного долга — дискуссионный.

Говоря в целом о послании, справоросс высказал мнение, что оно построено на «бравурной, праздничной ноте» с учётом президентской кампании.

«Из послания в послание повторяются слова «поручаю», но нет отчёта о том, как исполняются поручения. И проблемы всё те же — что в промышленности, что в сельском хозяйстве, что в строительстве и других отраслях. Из года в год — одно и то же: «шаговая доступность», «комфортная среда», «модернизация», «инновации»… А вот как, собственно, протекает жизнь в республике, не говорится. А жизнь у нас не комфортная, даже не жизнь — а существование. Поскольку ситуация непростая, то у меня возникает вопрос: последнее ли это послание? Я полагаю, что это последнее — такое бравурное, оптимистическое. Потом может быть будет другой руководитель, который будет более реально смотреть на проблемы республики», — считает главный оппозиционер Чувашии.

С ним не согласен депутат Госдумы Николай Малов («Единая Россия»). По его мнению, «Михаил Васильевич показал, что он держит руку на пульсе, в куре того, что происходит в республике в плане жизнеобеспечения».

«Отрадно, что будущее нашей республики связывает с молодёжью. И ни одно направление не осталось без его внимания. Понятно, что красной нитью проходит его мысль о том, что мы максимально должны использовать потенциал федерального центра, бюджет и федеральные программы, но основное — основа основ — это, конечно, наш внутренний потенциал. Очень многое зависит от нас. Это и прозрачность привлечения инвесторов, это и поддержка малого бизнеса, многое другое. То есть понимание есть. И сегодня в очередной раз было обращение ко всем жителям республики, которым не безразличен сегодняшний день, завтрашний день, будущее. Надо консолидироваться, объединиться и только вместе, невзирая ни на какие политические окрасы, невзирая на своё мнение — оно кстати должно быть у каждого — в единстве мы можем достичь тех целей и задач, которые ставит перед нами президент России и соответственно поставил глава республики Михаил Игнатьев».

На местном форуме обсуждения вылились в критическое русло.

«Существует Чувашия Игнатьева, в которой на словах все хорошо. И другая, реальная Чувашия, в которой все плохо, и я в ней живу», — пишет, в частности, пользователь под ником GIN.

«Будто посмотрел съезд коммунистической партии. Молодых почти нет в кадре. Цвета советские, обстановка советская. Вот тебе и инновационная молодежь, и вклад в инновационную молодежь. Газетки читают. Можно было б, как в самолете, еду разнести, хоть было б чем заняться людям», — считает bapdak.