Экономика растёт — жизнь ухудшается: ситуация в Поволжье

Нижний Новгород, , 18:14 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на фоне сдержанных экономических показателей наблюдается уменьшение денежных доходов жителей, падает рождаемость и растёт убыль населения. Так, промышленность в округе по итогам 11 месяцев, как и в целом в стране, выросла на 1,2%, объем строительства сократился. В сельском хозяйстве обеспечен прирост мяса и молока, увеличился оборот общественного питания — хотя и ниже, чем в среднем по стране. Инфляция также была меньше общероссийского уровня. В то же время рост оборота розничной торговли и платных услуг превысил общероссийский показатель. На этом фоне сократились денежные доходы населения и продолжает падать рождаемость, а прирост из регионов округа, в том числе миграционный, обеспечивает только Татария. Об этом свидетельствует мониторинг Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Промышленность

В январе-ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в Приволжском федеральном округе объём промышленного производства составил 101,2% — это уровень общероссийского показателя. Спад произошёл только в Оренбургской области (индекс 99,7%). Лидерами роста стали Мордовия (110,7%), Марий Эл (107%) и Ульяновская область (105,8%). Ниже среднеокружного показатель был в Удмуртии (100,1%) и Кировской области (101%).

В структуре промышленности по итогам 11 месяцев рост отмечен во всех наблюдаемых видах экономической деятельности. Индекс добычи полезных ископаемых в целом в Поволжье составил 100,1% (в РФ — 102,2%), в обрабатывающей промышленности — 102% (в РФ — 100,4%), в электроэнергетике — 101,9% (в РФ — 100,6%), в водоснабжении — 103,7% (в РФ — 97,3%).

За указанный период объём добычи полезных ископаемых снизили восемь регионов, наибольший спад произошёл в Мордовии (индекс 63,9%), Пензенской области (88,7%) и Кировской области (88,9%). Рост обеспечили Нижегородская область (111,4%), Марий Эл (109,5%), Саратовская область (105,6%), Татария (101,5%), Ульяновская область (100,3%), Башкирия (100,1%).

Все регионы Поволжья смогли по итогам 11 месяцев нарастить объёмы производства в обрабатывающей промышленности. Лидерами стали Мордовия (111,6%), Марий Эл (107,3%), Ульяновская область (107%) и Прикамье (105,7%). Минимальные темпы продемонстрировали Кировская область (101,2%), Чувашия и Татария (102,4%). Объём отгруженных товаров в обрабатывающей промышленности вырос на 7,1%, более всего — в Марий Эл (113,8%), спад произошёл в Удмуртии и Ульяновской области. Ниже среднеокружного уровня показатель был в Чувашии, Пермском крае, Кировской, Пензенской и Саратовской областях.

В электроэнергетике спад произошёл в трёх регионах — Оренбургской области (индекс 94,2%), Пензенской области (98,6%) и Удмуртии (97%). Более всего потребление электроэнергии выросло в Чувашии (116,7%) и Пермском крае (111,4%). В четырёх регионах округа снижены объёмы водоснабжения (сюда также включено водоотведение, сбор и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений): Мордовии (73,9%), Удмуртии (97%), Кировской области (98,2%) и Саратовской области (99%). Наибольший рост зафиксирован в Чувашии (115,8%), Пензенской области (112,5%) и Марий Эл (112%).

Сельское хозяйство

Производство продуктов животноводства в сельхозорганизациях Поволжья в январе-ноябре 2017 года по сравнению с январем-ноябрем 2016 года выросло, но было ниже среднероссийского уровня. В мясном производстве индекс составил 104,1% (в РФ — 106,9%), молочном производстве — 103% (в РФ — 103,7%), производстве яиц — 102,4% (в РФ — 104,3%).

Из регионов Поволжья объём мясного производства сократили пять субъектов: Ульяновская область (90,2%), Прикамье (96,8%), Нижегородская область (97,3%), Удмуртия (97,5%), Оренбуржье (99,7%). Ниже среднеокружного показатель зафиксирован в Татарии, Чувашии, Кировской, Самарской и Пензенской областях. Максимальный рост показала Саратовская область (112,6%).

Производство молока упало в двух регионах Поволжья: Башкирии (97,5%) и Оренбургской области (94,2%). Кроме того, ниже, чем в среднем в Поволжье, показатель был в Чувашии, Пермском крае и Самарской области. Более всего нарастили объём молочного производства Кировская (106,2%) и Ульяновская (105,3%) области. Производство яиц упало в пяти регионах: Самарской (индекс 50%), Саратовской (95,7%) и Ульяновской (94,7%) областях, Башкирии и Мордовии (99,5%). Более всего нарастили объём Чувашия (119,5%) и Кировская область (106,8%).

8 MichaelGaida Строительство

Строительство

Индекс объёма работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за 11 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в Поволжье составил 93,6% (в РФ — 98,1%). Нарастить темпы строительства смог только один регион — Мордовия (120,5%). Аутсайдерами стали Ульяновская область (77,8%), Удмуртия (81,3%), Кировская область (83,6%) и Чувашия (84%).

Объём жилищного строительства составил в Приволжском федеральном округе 98,1% к январю-ноябрю 2016 года (в РФ — 96%). Рост смогли обеспечить половина регионов округа, лидерами стали Нижегородская область (113,7%), Самарская область (111,7%) и Мордовия (110,9%). Падение отмечено в Башкирии, Марий Эл, Чувашии, Прикамье, Кировской, Оренбургской и Пензенской областях, наибольшее — в Кировской области (83,7%).

Торговля, предприятия

Оборот розничной торговли за указанный период в Поволжье возрос на 1,6% (в РФ рост составил 1%). Незначительное снижение произошло в трёх регионах округа — Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Лидерами роста стали Оренбургская (+3,8%) и Нижегородская (+3%) области.

Оборот оптовой торговли увеличился на 5,2%, наибольший рост отмечен в Удмуртии (+24%) и Татарии (+18,4%). Падение произошло в семи регионах, наибольшее — в Самарской области (93,2%) и Мордовии (93,3%).

Что касается внешней торговли, то на долю регионов Приволжского федерального округа приходится 10,4% от общего по России (по итогам января-сентября). Из них наибольшая доля приходится на Татарию (3,7%), Пермский край и Самарскую область (1,3%). В шести регионах эта доля составляет 0,1% и ниже (Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Пензенская и Ульяновская области). В целом в Поволжье по итогам девяти месяцев сальдо сложилось положительное, отрицательным оно было в трёх регионах — Чувашии (-107 млн долларов США), Ульяновской области (-55,9 млн долларов США) и Пензенской области (-14,6 млн долларов США).

Согласно данным Росстата, в Поволжье на 1 декабря 2017 года зарегистрировано 5288 организаций (исключая филиалы, представительства и другие обособленные подразделения), что составляет 7,2 (в РФ — 8) в расчёте на 1 тыс. учтённых органами государственной статистики. Наибольшие показатели — в Самарской области (9 в расчёте на 1 тыс. организаций) и Башкирии (8,6), минимальные — в Кировской области (4,5) и Мордовии (5,1). Ликвидировано 12 877 организаций, что в расчёте на 1 тыс. организаций составило 17,5: антилидерами стали Удмуртия (29,9) и Прикамье (21,9), минимальные показатели — в Кировской области (5,9) и Оренбуржье (6).

Общественное питание, услуги

По итогам 11 месяцев в Приволжском федеральном округе оборот общественного питания составил 100,8% (в РФ — 102,2%). Жители пяти регионов стали реже питаться вне дома: Самарской области (индекс 95,3%), Удмуртии (97%), Кировской области (98,1%), Прикамье (98,8%) и Чувашии (99,7%). В кафе и рестораны стали чаще всего ходить в Ульяновской области (114%), Мордовии (106,5%) и Татарии (104,1%).

Объём платных услуг населению вырос на 0,4% (в РФ рост составил 0,2%). В шести регионах округа спрос на платные услуги сократился, но не более чем на 1%: в Башкирии, Марий Эл, Татарии, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Более всего вырос объём платных услуг в Удмуртии (+6,3%).

Инфляция

В ноябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года инфляция в Поволжье составила 1,5% (в РФ — 2,1%). В том числе продукты питания подешевели на 0,3%, непродовольственные товары и услуги подорожали соответственно на 1,8% и 3,7%. За указанный период более всего цены выросли в Нижегородской области (+2,7%) и Марий Эл (+2,2%), менее всего — в Мордовии (+0,7%), Пензенской и Саратовской областях (+0,9%).

В пяти регионах продукты питания за данный период подорожали: Татарии (+0,7%), Ульяновской области (+0,4%), Башкирии и Оренбургской области (+0,2%), Марий Эл (+0,1%). Более всего цены на продовольственные товары упали в Саратовской области (-1,5%). Непродовольственные товары более подорожали во всех регионах округа, более всего — в Ульяновской области (+3,3%) и Марий Эл (+2,6%). Что касается услуг, то цены на них также выросли во всех регионах Поволжья, антилидерами стали Нижегородская область (+6,8%) и Марий Эл (+5,4%).

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в ноябре 2017 года в ПФО оценена в 13 293,2 рубля, что на 2,6% больше по сравнению с декабрем 2016 года и составляет 90% от среднероссийской стоимости. Самый высокий набор потребительских товаров и услуг отмечен в Нижегородской области (14 498,5 рублей, или 98% от среднероссийской стоимости), Пермском крае и Самарской области (94%), минимальный — в Саратовской (12 288,2 рубля, или 83%) и Оренбургской (85%) областях.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания увеличилась за указанный период на 0,1% и достигла в ПФО 3347,9 рублей, или 90% к среднероссийской стоимости. Максимальные цены установлены в Самарской области (3636,4 рубля, или 98% к среднероссийской стоимости) и Прикамье (96%), минимальные — в Саратовской области (3051,6 рубля, или 82%) и Пензенской области (84%).

Доходы населения

Реальные доходы населения ПФО в январе-октябре 2017 года к соответствующему уровню 2016 года составили 97,1%. Реальные доходы выросли только в Оренбуржье (102%) и Мордовии (100,6%). В остальных регионах округа — снижение, наибольший спад произошёл в Нижегородской области (индекс 95,6%) и Самарской области (95,8%).

Денежные доходы населения в октябре в Поволжье составили 25 896 рублей (в РФ — 31 512 рублей). Это на 0,6% выше уровня октября 2016 года. За данный период доходы упали в шести регионах, более всего — Ульяновской области (индекс 96,6%) и Чувашии (97,5%), затем идут Нижегородская области, Удмуртия, Башкирия и Самарская область.

5 Evgeny Деньги

Что касается абсолютных цифр, то аутсайдером по уровню денежных доходов стала Чувашия, где этот показатель оценён в 17 132 рубля. Далее идут Мордовия (17 405 рублей) и Марий Эл (18 172 рубля). Самые высокие доходы населения зафиксированы в Татарии (31 979 рублей), в тройке лидеров также Башкирия (31 038 рублей) и Нижегородская область (29 326 рублей).

Потребительские расходы по итогам октября в округе составили 20 914 рублей (в РФ — 24 529 рублей). Меньше всего тратят в регионах с маленькими доходами: в Мордовии (12 108 рублей), Марий Эл (13 702 рубля) и Чувашии (13 980 рублей). Больше всего тратят в Башкирии (27 173 рубля) и Татарии (26 930 рублей). Отметим, что потребительские расходы в целом в ПФО в октябре выросли во всех регионах, в среднем рост составил 5,8%.

На 20 декабря величина прожиточного минимума в ПФО составила 8924 рубля (в РФ — 10 328 рублей). Самые высокие показатели зарегистрированы в Прикамье (10 098 рублей) и Самарской области (10 014 рублей), минимальные — в Мордовии (8280 рублей) и Татарии (8669 рублей).

Зарплата

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в ПФО в январе-октябре 2017 года составила 28 374 рубля (в РФ — 37 964 рубля), что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выше на 6,2% (в РФ — на 7%). Рост отмечен во всех регионах округа, более всего средняя зарплата выросла в Пензенской области (+7,7%) и Нижегородской области (+7,6%), минимальный рост обеспечила Саратовская область (+4%).

Если брать абсолютные показатели, то самая низкая средняя зарплата зарегистрирована в Чувашии: 23 832 рубля. Далее идут Саратовская область (24 062 рубля) и Мордовия (24 273 рубля). Лучше всего оплачивается труд в Пермском крае (31 503 рубля), Татарии (31 481 рубля) и Нижегородской области (29 424 рубля).

Безработица

В сентябре-ноябре в Поволжье уровень безработицы был ниже среднероссийского показателя на 0,5%, составив 4,5%. Самая высокая безработица зафиксирована в Башкирии (5,4%), Марий Эл, Пермском крае и Кировской области (5,3%). Далее идут Удмуртия и Чувашия (5%). Самая низкая безработица отмечена в Татарии (3,1%). Уровень занятости в округе составил 65,2%. Лидерами стали Нижегородская область (68,7%) и Татария (68,6%), аутсайдером — Саратовская область (60,2%).

Правонарушения

На территории округа в январе-ноябре зарегистрировано 363 088 преступлений, что на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Криминогенная обстановка ухудшилась в четырёх регионах: Марий Эл (число зарегистрированных преступлений выросло на 2,1%), Нижегородской (+5,5%), Самарской (+0,2%) и Саратовской (+16,4%) областях. Лидером по снижению уровня преступности является Ульяновская область (-12,6%).

Демография

Рождаемость падает. В январе-октябре 2017 года в расчёте на 1 тыс. человек в Поволжье рождаемость составила 11,3 (в РФ — 11,6), в то время как в январе-октябре 2016 года коэффициент рождаемости составлял 13. Минимальный коэффициент отмечен в Мордовии (8,6), Пензенской (9,1) и Саратовской (9,5) областях. Самая высокая рождаемость зарегистрирована в Татарии (12,5), Башкирии и Марий Эл (12,2).

Смертность в округе снижается. Данный показатель в расчёте на 1 тыс. населения в Поволжье в январе-октябре прошлого года составила 13,3, в то время как годом ранее было 13,6. Самая высокая смертность — в Нижегородской области (14,8), в числе антилидеров также Кировская (14,7), Пензенская и Ульяновские области (14,2). Самая низкая смертность — в Татарии (11,5) и Удмуртии (12,1).

Убыль населения за указанный период в расчёте на 1 тыс. человек выросла с — 0,6 до — 2. Аутсайдером является Пензенская область (-5,1), прирост показала только Татария (+1). Отметим, что в абсолютных цифрах убыль населения в Поволжье возросла в 3,5 раза: если в январе-октябре 2016 года убыль составила 14 095 человек, то в январе-октябре 2017 года достигла 49 425 человек. Прирост произошёл только в Татарии (+3227 человек), наибольшая убыль отмечена в Нижегородской области (-11 038 человек).

Миграция

Миграционная убыль населения в январе-октябре 2017 года к соответствующему периоду 2016 года в Поволжье выросла в 3,6 раза, с 6722 до 24 549 человек: прибыли в регионы округа 695 578 человек, выехали 720 127 человек. Миграционный прирост из регионов ПФО смогла обеспечить только Татария (+4074 человека). Наибольшая убыль — в Оренбургской области (-6281 человек).