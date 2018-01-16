Косачёв: Разъяснения США по поводу суверенитета следует «отлить в граните»

Москва, , 13:53 — REGNUM В Совфеде предлагают «отлить в граните» высказывание главы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда.

Генерал на совещании военного комитета НАТО в Брюсселе заявил, что государства имеют право защищать себя и не подвергаться атакам других, и это верно не только тогда, когда налицо акт прямой военной агрессии, но и когда атака «представляет собой комбинацию нетрадиционных операций, информационных операций, действий в киберпространстве, экономического принуждения и политического влияния».

«Крайне примечательные слова, которые, на мой взгляд, нужно знать в любой стране, столкнувшейся с актами давления на нее со стороны США», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Он напомнил, что генерал представляет США, страну, которая за 25 лет инициировала применение только экономических «санкций» (де-факто — мер одностороннего экономического принуждения с политическими целями) более 60 раз в отношении почти 80 государств, в которых проживает 52% (более половины) населения Земли.

При этом сенатор припомнил и политическое давление, которое нередко переходило в откровенный шантаж — достаточно вспомнить, как президент США в декабре пригрозил оставить без американской помощи любую страну, которая решится проголосовать в Совбезе ООН за резолюцию, осуждающую недавнее решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля. Парламентарий также указал и на постоянные информационные операции, при помощи которых вездесущие американские медиа манипулируют общественным мнением против неугодных им держав и правителей.

«Итак, по мнению главы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, всё это — «также нарушение суверенитета», и государства имеют право защищать себя. Даже добавить нечего. А только, как говорится, «отлить в граните», — написал Косачёв в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Данфорд также назвал «возрождающуюся Россию» самой большой угрозой на европейском континенте и выразил обеспокоенность модернизацией Вооруженных сил РФ.

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