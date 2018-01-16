Литва не согласилась с выводами стресс-тестов на БелАЭС

Вильнюс, , 11:19 — REGNUM Государственная инспекция по атомной энергетике Литвы сегодня, 16 января, представила свои выводы о результатах стресс-тестов БелАЭС, которую строят в Островецком районе Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В учреждении утверждают, что литовские специалисты сформулировали порядка ста замечаний к проекту, которые передадут в Еврокомиссию. Впрочем, в самом отчёте полный список претензий не перечислен и говорится лишь о некоторых аспектах.

Высказывается претензия о том, что БелАЭС якобы не соответствует международным стандартам безопасности. В стресс-тестах, возмущаются в Литве, не учитываются последствия падения тяжелого пассажирского или транспортного самолёта на станцию. Литовские эксперты также посчитали, что в стресс-тестах не прогнозируется сильное землетрясение. Тот раздел стресс-тестов, в котором как раз об этом говорится, в Литве серьезно не стали рассматривать, уверяя, что данные в стресс-тестах противоречащие, а методика замеров якобы непонятна.

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Литовские специалисты указывают в своих претензиях на то, что не рассмотрена безопасность станции в случае лесных пожаров или наводнения (например, в результате землетрясения разрушаются три плотины на реке Вилия (Нерис в Литве), а как следствие — потоп). В литовской госинспекции также настаивают, что весь отчёт о стресс-тестах в целом носит декларативный характер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2017 года госэнергонадзор Белоруссии официально объявил об успешном завершении стресс-тестов на БелАЭС. В выводах отмечается, что БелАЭС полностью соответствует всем международным нормам безопасности и устойчива к различным критическим ситуациям и природным катаклизмам.

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