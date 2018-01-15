В КПРФ одобрили мнение Путина о коммунизме и мавзолее Ленина

Москва, , 02:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин, говоря о связи коммунистической идеологии с христианством, повторил тезисы лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Такой взгляд позволяет снизить остроту вопроса о мавзолее Ленина, сказал журналистам первый зампредседателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

По его словам, высказывания главы государства «полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея». Оценить слова Путина в этой связи можно только положительно, пояснил Мельников.

Представитель КПРФ напомнил, что лидер партии Геннадий Зюганов «давно и основательно» занимается развитием тезиса о связи христианских ценностей и принципов коммунизма. Вместе с тем воспринимать «моральный кодекс строителя коммунизма» как краткую выдержку из Библии не стоит — целью коммунистов было построение справедливого общества «здесь и сейчас», отметил он.

Мельников также сопоставил коммунизм, капитализм и христианство. Идеалы коммунизма так же близки к христианству, насколько от христианства отдалена та форма капитализма, которая сегодня существует в России и ее экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ назвал кодекс строителей коммунизма «сублимацией», «примитивной выдержкой из Библии». Он пояснил, что принципы свободы, равенства, справедливости исповедовали христиане. Коммунизм в свое время стал для русского народа новой религией.

Говоря о захоронении основателя СССР Владимира Ленина в Мавзолее на Красной площади, Путин сравнил его с почитанием мощей христианских святых. В этом смысле советская власть ничего не придумала, а лишь переняла уже существовавший опыт человечества, отметил он.

Напомним, размышления Путина о православии, коммунизме и вере вошли в фильм Андрея Кондрашова «Валаам».

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