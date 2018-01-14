По пути Украины: Белорусская армия будет петь песни на белорусском языке

Минск, , 14:25 — REGNUM Итоги работы военных дирижеров, проведенной за 2017 год, провели на базе государственного учреждения «Образцово‑показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь» в рамках учебно-методического сбора начальников — военных дирижеров оркестров Вооруженных Сил и транспортных войск. Кроме того, участники обсудили перспективы подготовки военных духовых оркестров на новый 2018 год. Об этом сегодня, 14 января, сообщает ИА REX со ссылкой на сайт министерства обороны Белоруссии.

Оборонное ведомство страны, в частности, сообщило о том, что каждый представитель оркестра в качестве практического отчета о творческой деятельности продемонстрировал свои авторские марши, либо марши, написанные по мотивам белорусских народных песен и на темы современных произведений об армии.

«Вскоре они займут достойное место в репертуаре музыкантов в погонах», — говорится на сайте газеты «Во славу Родины» — печатного органа министерства обороны Белоруссии.

Кроме того, подчеркивается, что военные оркестры Вооруженных сил республики принимают участие в более, чем в 5 тысячах мероприятиях различного уровня ежегодно. «В год 100‑летия Вооруженных Сил Беларуси на них ложится особенно ответственная миссия. Выступая в различных гарнизонах и населенных пунктах, они будут продолжать и укреплять славные традиции нашей армии», — добавили в ведомстве.

ИА REGNUM отмечает, что аналогичные меры были предприняты в 1990-х годах Вооруженными силами Украины, которые вместо советских произведений за основу для военных маршей взяли украинские народные песни. Этот шаг в поддержку украинского национализма, принявшего впоследствии агрессивную форму, стал одним из тех, что привел к тому, что с 2014 года в стране идет гражданская война.